Ljevica: Ovo je kraj za Trumpa, dokazi su prejaki. Desnica: Ovo ga potpuno oslobađa

Hoće li američki predsjednik biti opozvan? Je li bilo quid pro quo na relaciji s Ukrajinom? Jesu li demokrati uspjeli stjerati predsjednika u kut? Ili su ga republikanci obranili? Svi oni koji traže konačan i definitivan odgovor na ta i slična pitanja, trenutno ih neće dobiti.

Jedino što će u ovom trenutku dokučiti jest to da su Sjedinjene Američke Države duboko podijeljene, da je stvarnost subjektivna stvar i da ne treba biti stručnjak da bi se došlo do tog zaključka. Upravo na to je u nedavnom članku upozorio i list New York Times, navodeći dva dijametralno suprotna medija – MSNBC i Fox News.

“Dvostruki, možda čak trostruki problem za predsjednika. Uhvaćen je da radi nešto ilegalno i to pod cijenu nacionalnog interesa države”, odzvanjale su riječi Rachel Maddow s MSNBC-a. S druge strane, Sean Hannity s Fox Newsa u tom istom je trenutku pozdravio gledatelje proglašavajući “odličan dan za SAD i predsjednika – i loš za korumpirane, ništa ne rade već tri godine, radikalne, ekstremne, socijalističke demokrate i njihove glavne saveznike poznate kao medijska mafija”.

Gledatelji

Ta dva suprotna proglasa širila su se, piše NYT, u isto vrijeme, u devet sati navečer, iz nebodera udaljenih svega 300 metara, do kauča i fotelja u milijunima američkih kućanstava. Bila je srijeda prošlog tjedna, prvi dan javnih saslušanja u istrazi oko potencijalnog opoziva. Upravo su Fox News i MSNBC bili najpopularniji izbori američkih gledatelja, moćniji u tom trenutku i od tzv. velike trojke, CNN-a, CBS-a i NBC-a.

U Kongresu su u tom trenutku svjedočili Kent i Taylor, obojica s dugogodišnjim iskustvom u diplomaciji, odnosno vanjskoj politici. Na Fox Newsu su ih uspoređivali s “beskućnicima”. Na MSNBC-u su ih hvalili. Na Fox Newsu se govorilo da je “svjedočenje besmisleno i da umara”. Na MSNBC-u “da je američki narod dobio potpuniju sliku korumpirane zloupotrebe vlasti od strane predsjednika”.

Obrana Bijele kuće

Reakcije na svjedočenje američkog veleposlanika u Europskoj uniji Gordona Sondlanda, koji je rekao da je surađivao s Giulianijem (iako to nije htio) i to po Trumpovu nalogu, da je bilo quid pro quoa i da su svi znali sve, među ostalim i potpredsjednik Mike Pence i državni tajnik Mike Pompeo. ponovno su bile nevjerojatno neusuglašene.

“Trumpova obrana gotovo pa da je nestala”, pisao je CNN. Anthony Zurcher, BBC-jev dopisnik za Sjevernu Ameriku je ustvrdio kako je “Sondland ispalio torpedo koji je probio obranu Bijele kuće, da voda navire i da je pitanje može li se Trumpovo predsjedništvo spasiti prije nego što nestane ispod valova”. Britanski Guardian je naveo: “19 stranica dugački Sondlandov uvodni govor bio je potencijalni smrtni udaraca Trumpovoj borbi protiv opoziva koji je uništio argumente republikanaca i konzervativnih medija”.

Hannity je pak prštao od veselja kad se pojavio u eteru. “Gotovo je! Završeno je! Ovo je kraj! Dan nije mogao biti bolji za predsjednika”. Breitbart pak je nastavio izvještavati o saslušanjima, sa smajlićem koji zijeva u naslovu.

Kako dolazi sve više dokaza, tako se mijenja stil odbrane