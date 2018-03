Ljevica jednoglasna : Komšić predlaže nemoguće!

Ujedinjena ljevica sa novim predsjednikom može odlučiti izbore, rekao je u intervjuu za Oslobođenje Željko Komšić, lider DF-a, uvjeren da se kongres ujedinjenja može brzo organizirati. Pitali smo Nermina Nikšića, lidera SDP-a BiH, Emira Suljagića, predsjednika Političkog savjeta GS-a, i Predraga Kojovića, predsjednika Naše stranke šta oni kažu.

Zajedničke liste

– Jedinstven nastup svih progresivnih snaga na izborima je nešto na čemu mi u SDP-u BiH radimo već dvije godine. Ne želim na bilo kakav način to dovesti u pitanje čak i kad se mnogi drugi trude i daju sve od sebe da to urade. Moram priznati da sve više ideja i prijedloga o modelu nastupa SDP-a, DF-a i drugih stranaka na predstojećim izborima saznajem iz medija, a ne na zvaničnim sastancima i razgovorima sa kolegama i drugovima iz DF-a. Na sastancima sa gospodinom Komšićem i predstavnicima DF-a do sada o ovome nije bilo riječi. Nažalost, dobru volju nas u SDP-u i posvećenost ovom procesu neki očito doživljavaju kao našu slabost, ali niko se ne treba zavaravati da će uspjeti provesti bilo kakve lične interese preko leđa SDP-a, stav je Nermina Nikšića.

Predsjednik Političkog savjeta GS-a kaže da je Građanski savez uvijek bio za ujedinjenje.

O šansama Suljagić kaže: “Mislim da imamo podjednake šanse da dobijemo izbore kad bismo uradili ono što Komšić odbija da uradimo, a to je da na izbore izađemo sa zajedničkim listama i zajedničkim kandidatom za Predsjedništvo BiH. To što on sad nudi, nudi zato što zna da je to neizvedivo. To je, otprilike, na nivou njegove ponude da povuče kandidaturu za Predsjedništvo ako se na dnevni red vrati aprilski paket. On uslove postavlja jer zna da su neizvedivi. Ako hoće da bude konstruktivan, kao što tvrdi, onda treba pristati na zajedničke liste i zajedničke kandidate za Predsjedništvo. Komšić nudi ono što zna da je neizvedivo umjesto da pristane na ono za šta zna da je izvedivo. Ako želi da pokaže dobru namjeru, neka pristane na ono što je sad moguće, realno i što od nas traži javnost”

Kojović kaže da je i Naša stranka na svim sastancima u posljednju godinu i više zagovarala ujedinjenje ljevice, odnosno, ponovno ujedinjenje SDP-a i DF-a: “I žao nam je što je važnost tog prijedloga tek sad shvaćena. Kada je prije izvjesnog vremena postalo jasno da od stapanja SDP-a i DF-a i formiranja građanskog bloka nema ništa, insistirali smo da imamo zajedničkog kandidata ili kandidate za Predsjedništvo BiH. Smatrali smo da je najpoštenije usaglasiti imena kandidata između tri stranke pa tek onda izaći s tim u javnost. U idealnom slučaju, kako sam govorio Nerminu i Željku, javnost ne bi znala koja od ovih stranaka ga je predložila. Taj dogovor je važio dok Željko nije i Nermina i mene iznenadio objavom kandidature na televiziji. Pitao sam Nermina da li mi, SDP i Naša stranka, ostajemo kod našeg dogovora. Potvrdio je. U tom smislu smo se nedavno sastali kod mene i razmijenili imena ljudi za koje smatramo da bi bili dobri zajednički kandidati za Predsjedništvo BiH. Nakon toga je krenula unutarstranačka kampanja Denisa Bećirovića i saopštenja SDP-a koja su nam signalizirala da i SDP napušta dogovor”.

Predizborna retorika

Naša stranka, pojašnjava njen lider, poslije svega navedenog smatra da je svaka priča o ujedinjenju SDP-a i DF-a i o stvaranju građanskog bloka sa Našom strankom samo predizborna retorika.

– Uprkos tome što su lične ambicije i unutarstranačke borbe za pozicije onemogućili da stranke lijevo od centra imaju zajedničkog kandidata, mi i dalje ostajemo pri stavu koji smo iznijeli mnogo puta, a to je da su naši primarni partneri za formiranje izvršne vlasti nakon izbora upravo SDP i DF.

Pozivam ih da svu svoju energiju umjesto na međusobne sukobe usmjerimo protiv onih političkih subjekata koji su na vlasti i koji nas već jako dugo vode u ekonomsku propast i političku disoluciju. Naša razilaženja sa SDP-om i DF-om su porodične nesuglasice, razilaženja sa nacionalistima, onima koji hoće da dijele BiH po etničkim torovima, s druge strane su principijelne, civilizacijske prirode i, za razliku od onih prvih, nepremostiva, poručuje Kojović.

