Lionel Messi ostaje u Barceloni još godinu, ne želi pravnu borbu

Lionel Messi potvrdio je da će ostati u Barceloni do kraja sljedeće sezone.

Argentinski fudbaler tako je okončao špekulacije o odlasku iz kluba, rekavši da će u Barceloni ostati još jednu sezonu, ali samo zato da ne bi ulazio u pravnu bitku sa klubom zbog svog ugovora.

Tridesettrogodišnji Messi prošlog mjeseca je obavijestio Barcelonu da želi napustiti klub, insistirajući na tome da mu klauzula iz ugovora dozvoljava da to učini kao slobodan igrač, bez plaćanja odštete.

No, Barcelona je uz podršku španske La Lige, insistirala da se za Messijev odlazak treba platiti 700 miliona eura.

Messi se smatra jednim od najboljih fudbalera svih vremena, a priznanje za igrača godine u svijetu osvojio je u šest navrata.

‘Klub koji volim’

„Nisam bio sretan i želio sam otići. Nije mi to dozvoljeno i ostat ću u klubu kako ne bih ulazio u pravnu bitku“, rekao je Messi portalu Goal.com.

On je dodao da je vodstvo kluba, na čijem je čelu Josep Maria Bartomeu „katastrofalno“.

„Postojao je i drugi način, da idemo na sud, ali to nikada ne bih učinio Barceloni, jer je to klub koji volim, koji mi je dao sve otkako sam došao tu. To je klub mog života, jer sam cijeli život tamo“, poručio je Messi, čiji ugovor s klubom ističe 30. juna 2021.

Messi je u 731 nastupu za Barcelonu postigao 633 gola i zabilježio 285 asistencija.

(Kliker.info-AJB)