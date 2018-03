Liga prvaka : Veliki preokret Juvea na Wembleyju za četvrtfinale ! (Video)

Potpuni preokret napravio je Juventus sredinom drugog dijela uzvrata osmine finala Lige prvaka i tako prošao u četvrtfinale.

Utakmica u Torinu bila je spektakularna, ali ona na Wembleyju je nadmašila

Nakon što je prva utakmica u Torinu završila 2:2, Tottenham je bio u prednosti. Ali, s obzirom na to da Spursi ne znaju igrati “na rezultat” i da je s druge strane bio protivnik koji se nikada ne smije otpisati, bilo je jasno da je ta prednost samo formalna.

Prvi susret ovih takmaca bio je spektakularan, ali drugi ga je nadmašio. Od prije početka utakmice, obilježenog prekrasnom komemoracijom cijelog stadiona i svih igrača za Danielea Astorija, pa do nakon završetka meča i scena deliričnog slavlja juventina te pogleda na emotivno ubijene Spurse koji su popadali po travi, bio je to epski obračun i utakmica za pamćenje na kultnom stadionu.

Dvoboj za povijest, a sudac za otpis

Moramo istaknuti njegovog ključnog sudionika koji nikako nije bio na razini zadatka. Poljski sudac Szymon Marciniak već do 17. minute stigao je oštetiti obje momčadi za nedosuđene penale. Prvo je Kane na desetak metara iskosa s desne strane od gola prevario Chiellinija i spremao se pucati. Ispred njega u zadnji tren izbija Matuidi. Ali, prije toga loptu je rukom sa zemlje gurnuo Chiellini.

Odmah zatim, nevjerojatan previd i pred golom domaćina. Costu u prodoru pred golom ruši Vertonghen, ali sudac ni njegovi pomoćnici ne vide ništa.

Ako ste mislili da je ovo previše događaja za tako ranu fazu utakmice, napominjemo da je do 20. minute Tottenham promašio tri velike prilike.

U prvih 20 minuta vidjeli smo tri velike prilike i dva nedosuđena penala, ali prava uzbuđenja tek su slijedila

U 3. minuti Son je u kaznenom prostoru na lijevoj strani prošao Barzaglia i pucao s desetak metara iskosa, ali Buffon sjajno brani. U 15. minuti Kane je prošao Chiellinija, a zatim zaobišao i Buffona i došao par metara iskosa s desne strane ispred praznih vrata. Ali, puca loše, u vanjski dio mreže. Pet minuta kasnije, Son puca glavom iz blizine, ali opet njegov šut sjajno brani Buffon, koji je sada izvadio loptu ispod prečke.

Dakle, sve navedene šokove i uzbuđenja gledali smo i proživljavali, a da još nismo vidjeli nijedan gol na Wembleyju i prije nego što je završilo pola prvog poluvremena!

Tottenham je do 60. minute vladao terenom

Često se nakon ovako furioznog početka utakmica razvodni, ali ovdje to nipošto nije bio slučaj. Pet minuta prije kraja poluvremena, Tottenham dolazi u zasluženo vodstvo. Buffon brani šut, a lopta se odbija do Trippiera, koji je ubacio s desne strane, a Son s desetak metara konačno savladava Buffona. Prethodna dva udarca Tottenhamovog ofenzivca koje je obranio legendarni golman bili su daleko bolji. Ali za razliku od tih šuteva, ovaj koji se putem do gola odbio od obje Sonove noge i terena, završio je u mreži.

Na poluvrijeme se otišlo s velikom prednosti Tottenhama, kako po rezultatu i igri, tako i po dojmu. Nastavak je bio u jednakom tonu. Očekivao se daleko ofenzivniji i odlučniji Juventus, koji je bio u velikom minusu. Ali, u prvih 15 minuta nastavka Tottenham je bio neusporedivo ambiciozniji i skloniji napadu.

I dok su se domaćini posvetili konstruktivnosti i kreaciji, prije svega preko sjajnog Sona, koji je po lijevoj strani prolazio kao na trkalištu, Juve se bacio na prljavštinu i destrukciju. Već do 53. minute dva od tri njegova stopera (Benatia, Chiellini) imali su žute kartone, s tim da Marciniak možda ne bi pogriješio da je potonjem za karate-rušenje Allija u prodoru dao i izravni crveni. Ne spominjemo trećeg braniča Barzaglija, ali samo zato što za ove gadosti koje je radio Sonu i to toliko dok je ovaj ležao na tlu, zaslužio je zatvor. Sudac mu nije pokazao niti žuti karton.

Juventus je preživio nekažnjenom prljavštinom, a preporodio se trenerovim potezom

Ali, sva sredstva kojima se Juve služio bila su opravdana ciljem, do kojeg je njegov veliki trener došao sjajnim taktičkim preokretom u ključnom trenutku. U 60. minuti razbijeni Juventus, koji gubi i ispada iz LP protiv goropadnog i razigranog protivnika, dok mu polovici obrane prijeti isključenje, Max Allegri preporodio je s dvije zamjene.

Asamoah i Lichtsteiner ulaze umjesto Benatie i Matuidija. Juventus prelazi na 4-4-2. Niti četiri minute kasnije, upravo Lichtsteiner centrira s desne strane, Khedira glavom prebacuje loptu preko obrane domaćina, a do tada nevidljivi Higuain, od kojeg je više dodira s loptom imao Tottenhamov besposleni golman, na petercu vješto vanjskom šalje loptu u Llorisov gol. Juve se vratio iz ponora, a Allegriju se odmah isplatila promjena taktike. Ali, Tottenham je i dalje imao prednost zbog više postignutih golova u gostima.

Argentinska koprodukcija za četvrtfinale

Međutim, nepune tri minute kasnije Higuain sjajnim pasom šalje Dybalu samog prema golu, a ni drugi Juveov Argentinac ne propušta veliku priliku, nego zabija za veliki preokret gostiju.

Do kraja Tottenham ima dvije velike prilike za produžetke. U 80. minuti Son odlično puca ljevicom s 20-ak metara, lopta bježi od bloka i ispruženog Buffona, ali prolazi tik uz njegovu desnu stativu.

I konačno, sama završnica ovakvog meča morala je biti posebno šokantna. U zadnjoj minuti Kane je na petercu nadskočio suparnike i pucao glavom. Lopta se od travnjaka odbija u stativu, a na crti Barzagli čisti ispred Lamele. Odlazi zadnja i to mega-prilika za Tottenham da izbori produžetke, a Juventus odlazi u četvrtfinale.

Pobjeda iskustva nad naivnošću

Ovo je pobjeda iskustva nad naivnošću. Tottenham je i ove sezone na najbolniji način dobio lekciju da nema veze koliko se lijepo, napadački, hrabro i ambiciozno igra, ako se protivnika ne dokrajči. Najveća greška Spursa je što su protivniku dali samo tri minute.

Jer, Juventus ne prašta.

