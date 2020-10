Liga Prvaka : Šahtar srušio “Kraljeve”, Bayern opet demonstrirao silu, Redsi slavili u Amsterdamu…

Real Madrid je u prvom kolu grupne faze Lige prvaka na domaćem terenu doživio veliki šok, pošto je od njega bolji bio desetkovani Shakhtar iz Donjecka. Ukrajinski tim je slavio sa 2:3 u nevjerovatnoj utakmici na stadionu Alfredo Di Stefano.

Ekipa Zinedinea Zidanea je nakon prvih 45 minuta bila u nokdaunu, pošto je Shakhtar u Madridu održao čas fudbala i apsolutno koristio svaku i najmanju grešku domaćina. Takva igra donijela im je tri pogotka i ogromno vodstvo od 0:3.

Tete je načeo mrežu Courtoisa u 29. minuti, Varane je autogolom četiri minute poslije povisio na 0:2, a novi udarac Real je pretrpio u 42. minuti kada za nestvarnih 0:3 pogađa Solomon.

Inače, Shakhtar je na ovaj meč stigao potpuno desetkovan jer je pola tima zbog korona virusa ostalo u Donjecku.

Real se u nastavku vraća u igru, a Kraljeve je “razbudio” eurogol Luke Modrića iz 54. minute kada je prelijepim udarcem sa više od 25 metara pogodio za 1:3.

What a goal from Modric

Game on? pic.twitter.com/oxoiBN1iws