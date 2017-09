Liga prvaka : Ronaldo dva puta pogađao, Maribor hrabrom igrom do boda,City deklasirao Feyenoord… (Video)

U grupi G Porto je na svom terenu dočekao Besiktas, koji je slavio gostujuću pobjedu od 3:1, u drugom meču Monaco je gostovao kod ekipe RB Leipziga, a konačan rezultat na tom meču glasio je 1:1

Porto je na svom terenu dočekao ekipu Besiktasa. U prvo poluvrijeme utakmice bolje su ušli gosti te su preko Talisce stigli do vodstva. Međutim, nedugo nakon vodstva Duško Tošić autogolom Portu donosi poravnanje, ali maestralnim udarcem u 28. minutu Tosun postavlja konačan rezultat prvog poluvremena od 1:2. U drugom poluvremenu, Besiktas je preko Babela stigao do vodstva od 3:1, i tako istim rezultatom slavio vrijednu gostujuću pobjedu.

Liepzig je na svom terenu dočekao Monaco, nakon početnog ispitivanja snaga, domaći su preko Forsberga stigli do vodstva, ali samo minut poslije nakon greške golmana Monaco preko Tielemansa stiže do poravnanja, te prvo poluvrijeme završava rezultatom 1:1. Rezultat do kraja utakmice se nije mijenjao, te je ovaj meč završio podjelom bodova.

U grupi H Real je na svom terenu dočekao APOEL i slavio pobjedu od 3:0, dok je u drugom meču Tottenham ugostio Borussiu iz Dortmunda, te slavio pobjedu od 3:1.

Real je od samog starta utakmice pokazao da je veliki favorit, a od 12. minuta golom Ronalda, Kraljevi su poveli sa 1:0. Do kraja poluvremena Real je napadao ali rezultat se nije mjenjao.

U drugom poluvremenu Real je krenuo još agilnije te su preko Ronalda i Ramosa stigli do visoke pobjede od 3:0.

Tottenham je protiv Dortmunda stigao do pobjede od 3:1. Son je na početku susreta doveo Spurse u vodstvo da bi Yarmolenko nekoliko minuta kasnije Milionerima donio poravnanje. Tottenham je u nastavku meča preko Kanea stigao do vodstva, ali i konačne pobjede od 3:1. Vrijedi istaći da su utakmicu obilježile greške glavnog sudije, Rocchija, koji je Dortmundu poništio regularan pogodak.