Liga prvaka: Debakl Zvezde na Marakani , Dinamu otežan zadatak nakon poraza od Atalante (Video)

Fudbaleri beogradske Crvene zvezde i zagrebačkog Dinama doživjeli su poraz u susretima petog kola Lige prvaka – prvak Srbije je na svom terenu doživio debakl (0:6) protiv minhenskog Bayerna, dok je prvak Hrvatske izgubio (0:2) od Atalante u gostima.

Iako je Zvezda na odmor otišla s jednim golom u mreži Milana Borjana, nakon što je gol za vodstvo gostiju postigao Leon Goretzka, nastavak je obilježio jedan igrač – Robert Lewandowski. Poljski reprezentativac je u samo 15 minuta postigao četiri gola. Posljednji gol za Bavarce postigao je Corentin Tolisso za ukupnih 0:6 što je jedan od najtežih poraza Crvene zvezde na svom terenu u povijesti, u svim natjecanjima.

Zvezda ipak ima šanse za prolaz

Unatoč porazu, beogradskom klubu preostaje borba za nastavak natjecanja u Ligi Europe jer je u drugom susretu B skupine Olympiacos poražen na gostovanju u Londonu – Tottenham je slavio 4:2. Grčki klub je do 19. minuta imao dva gola prednosti, no domaći su do kraja prvog poluvremena smanjili na 1:2, a u drugom dijelu i preokrenuli rezultat.

U posljednjem susretu Zvezda gostuje u Pireju, a taj će susret odlučivati o putniku u Ligu Europe, dok će Bayern i Tottenham igrati za prestiž budući da je njemački prvak uvjerljivo prvi s pet pobjeda iz pet susreta, dok klub iz Londona ima 10 bodova.

Atalanta zakomplicirala situaciju

Dinamo je u prošlom kolu, nakon što je primio dva gola u sudačkoj nadoknadi vremena protiv Šahtara (ukupno je bilo 3:3), sebi otežao put u nastavak natjecanja Lige prvaka, a večeras je Atalanta stvari samo zakomplicirala. Talijanski klub slavio je 2:0, golovima Luisa Muriela i Alejandra Gomeza. U drugom susretu Manchester City i Šahtar igrali su neodlučeno 1:1.

City je osigurao prolaz u nastavak Lige prvaka, a preostala tri kluba – Šahtar sa šest bodova, Dinamo s pet i Atalanta koja ima četiri boda – imaju šanse priključiti se engleskom klubu. U posljednjem kolu igraju Dinamo – Manchester City i Šahtar – Atalanta.

Rezultati

Skupina A: Galatasaray – Brugge 1:1, Real Madrid – PSG 2:2 (PSG 13, Real Madrid 8, Brugge 3, Galatasaray 2)

Skupina B: Crvena zvezda – Bayern Muenchen 0:6, Tottenham – Olympiacos 4:2 (Bayern 15, Tottenham 10, Crvena zvezda 3, Olympiakos 1)

Skupina C: Atalanta – Dinamo Zagreb 2:0, Manchester City – Šahtar 1:1 (Manchester City 11, Šahtar Donjeck 6, Dinamo Zagreb 5, Atalanta 4)

Skupina D: Lokomotiv Moskva – Bayer Leverkusen 0:2, Juventus – Atletico Madrid 1:0 (Juventus 13, Atletico Madrid 7, Bayer Leverkusen 6, Lokomotiva Moskva 3)

