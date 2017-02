Liga prvaka : City i Monaco odigrali jednu od najluđih utakmica u istoriji Lige prvaka, (Video)

Večeras su odigrane dvije fantastične utakmice Lige prvaka.Ljubitelju fudbala mogli su vidjeti šest pogodaka u Leverkusenu i osam u Manchesteru u dvije utakmice koje su ponudile sve zbog čega volimo najvažniju sporednu stvar na svijetu.

Atletico je uspio savladati Bayer u gostima rezultatom 3:2 i stići na korak do prolaska dalje, a još veći spektakl viđen je u Manchesteru gdje je City gubio sa 3:2, a onda uspio preokrenuti i slaviti pobjedu od 5:3.

Bayer L. – Atletico 2:4

Apotekari su u Leverkusenu poraženi u duelu protiv odličnog Atletica, koji je već nakon 25 minuta imao prednost pod 2:0. Najprije je pogodio Niguez u 17. minuti, a osam minuta poslije strijelac je bio i Griezmann. To je ujedno bio i rezultat prvog dijela i u nastavku se očekivalo da Bayer pokuša preokrenuti rezultat u svoju korist.

I zaista, krenuli su sjajno, pa je Bellarani u 48. minuti pogodio za smanjenje rezultata na 2:1. Ipak, taj rezultat je na semaforu stajao samo do 59. minute, kada Gameiro sa bijele tačke ponovo odvodi Madriđane na dva gola razlike.

Do kraja susreta Savić je pogodio vlastitu mrežu i tako omogućio Bayeru smanjenje rezultata na 2:3, ali nije tako mislio Torres, koji u finišu pogađa za ubjedljivu pobjedu Atletica od 4:2.

Man. City – Monaco 5:3.

Ako je utakmica u Leverkusenu ponudila spektakl, onda je ona u Manchesteru bila jedna od najboljih ikada. Manchester City je uspio povesti, pa onda čak i gubiti i na kraju slaviti ubjedljivu pobjedu.

No, krenimo redom…

Sterling je u 26. minuti doveo građane u vodstvo od 1:0, koje je trajalo sve do 32. minute, kada Falcao poravnava na 1:1. Kneževi su jedna od najefikasnijih ekipa Evrope, a to su dokazali i u Manchesteru, a jedan od najboljih mladih igrača današnjice – Mbappe, pokazao je da je pred njim sjajna karijera. I to ne samo jer je u 40. minuti postigao gol za vodstvo od 2:1 Monaca, već jer je uništavao svoje čuvare driblinzima.

2:1 je stajalo na poluvemenu susreta na Etihadu, a onda je Falcao imao priliku sa penala odvesti goste na 1:3, ali nije uspio pogoditi. Kazna je stigla u 58. minuti kada Aguero poravnava rezultat. Ipak, Falcao je u 61. minuti ponovo vratio prednost kneževima i to je bilo sve od Monaca, jer je poslije toga krenuo uragan izabranika Pepa Guardiole, a junak je bio upravo Aguero, koji u 71. minuti ponovo pogađa za poravnanje – ovaj put na 3:3.

Šest minuta poslije Stones je nakon kornera doveo u vodstvo City na 4:3, a onda je u 83. minuti Aguero nesebično asistirao za Sanea, koji baca domaće navijače u delirij i donosi Manchesteru prednost od 5:3 i ipak mirniji revanš.

