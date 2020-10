Liga nacija : Odlični zmajevi iznenadili i na Bilinom polju remizirali sa močnom Nizozemskom

Bosna i Hercegovina je večeras u Zenici pružila dosta bolju partiju u odnosu na onu protiv Sjeverne Irske na Grbavici prije nekoliko dana, a to je bilo dovoljno za osvajanje boda protiv favorizovane Nizozemske u trećem kolu Lige nacija.

Imale su obje ekipe periode utakmice u kojima su bile dominantnije u odnosui na protivnika, vidjeli smo po nekoliko dobrih prilika na obje strane, ali su one ostale neiskorištene i završilo je s nepopularnih 0:0.



Nizozemska je bolje otvorila utakmicu i pravila pritisak u prvih desetak minuta, a za to vrijeme je imala i jednu kolosalnu priliku. Nakon ubačaja iz slobodnjaka sa strane je sam na pet metara ostao Stefan De Vrij, koji glavom šutira pored gola.



Zmajevi su se od desete minute oslobodili pritiska, te zaigrali jako dobro, a u 12. minuti je sjajnu priliku nakon imao Amer Gojak. Istrčao je kontru, a kada je trebao šutirati, izblokirao ga je defanzivac Lala.



Zatim je uslijedio miran period igre u kojem se igralo uglavnom na sredini terena, te Cillesen i Šehić nisu imali posla među stativama.



Milan Đurić je u jednom navratu u dobroj poziciji pred golom gostiju promašio loptu, a nekoliko puta je u kontrama ponovo prijetio Gojak, ali se slabo snalazio u završnici.



Nizozemci su izveli nekoliko kornera u finišu prvog dijela, ali nisu uspjeli zaprijetiti Šehiću i na odmor se otišlo bez pogodaka (0:0).



Prva ozbiljnija prilika u nastavku viđena je u 51. minuti nakon što je naša zadnja linija komplikovala. Do lopte je došao Wijnaldum, šutirao sa ivice kaznenog prostora, ali pravo u Šehića koji hvata loptu.



Bajević u 61. minuti na teren šalje kapitena Edina Džeku, koji odmah po ulasku pokreće sjajnu kontru Zmajeva. Proigrava Todorovića, ali njega u sjajnoj poziciji zaustavlja nevjerovatno Virgil Van Dijk.



Ubrzo nakon toga Dijamant sjajno proigrava i Seada Kolašinca na lijevoj strani, ali je bek Arsenala izblokiran.



Nastavio je nestvarni Džeko stvarati i nakon toga prilike za Zmajeve. U 68. minuti je fantastično prošao jednog igrača, proigrao Pjanića, ali njegov udarac zaustavlja Cillessen.



U 72. minuti Nizozemci upućuju nekoliko opasnih centaršuteva pred gol Šehića uzastopno, ali uspjeli su se odbraniti Zmajevi i sačuvati svoj gol.



Nakon toga su se raziigrali gosti i počeli sve ozbiljnije prijetiti golu Šehića. U 77. minuti golman Zmajeva sjajno brani pokušaj Luuka De Jonga, a isti igrač šutira i nakon kornera, ali je ponovo fantastičan Šehić.



Nizozemci su bili bolji i u samom finišu utakmice, ali nisu uspjeli savladati odličnog Šehića i završilo je 0:0.



Tako je BiH stigla do drugog boda u novoj sezoni Lige nacija i još uvijek je posljednjeplasirana u grupi 1, dok Nizozemska sada ima četiri boda i na diobi je prvog mjesta s Italijom.



Zmajevi u srijedu u 4. kolu gostuju Poljskoj.



Liga nacija, 3. kolo:



Bosna i Hercegovina – Nizozemska 0:0



BiH: Šehić, Kadušić (Kolašinac), Saničanin, Hadžikadunić, Todorović, Cimirot, Pjanić (Lončar), Gojak, Krunić (Hodžić), Tatar (Hadžiahmetović) i Đurić (Džeko).



Nizozemska: Cillessen, Blind (Ake), Van Dijk, De Vrij, Dumfries, F. De Jong, Wijnaldum, De Roon, Promes (Babel), Malen i L. De Jong.



(Kliker.info-SCsport)