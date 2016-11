Lga prvaka : Bešiktaš stigao veliku prednost Benfice, Bayern zaleđen u Rusiji (Video)

Odličan meč odigran je u Istanbulu. Benfica je imala tri gola prednosti nakon 45 minuta igre, ali je Bešiktaš stigao do boda na kraju. Poveli su nakon 10 minuta igre kada je mrežu domaćeg tima pogodio Guedes, da bi zatim pogađali Samedo u 25. i Fejsa u 31. minuti za uvjerljivih 3:0 nakon pola sata igre u ovom meču.

Vodstvom gostiju od 3:0 se otišlo na odmor, a Bešiktaš je u 58. minuti uspio da dođe do gola koji ih je vratio u život.

Spektakularan gol škaricama postigao je Cenk Tosun za smanjenje rezultata na 3:1. Bešiktaš se potpuno vratio u meč u 83. minuti. Dosuđen je penal za domaće, a precizan je Ricardo Quaresma za 3:2. Do kraja je domaći tim stigao do jednog boda. Vincent Abobuakar je u 89. minuti postavio konačnih 3:3 i to nakon fantastične asistencije Quaresme.

Veliko iznenađenje priredili su nogometaši Rostova pošto su pobijedili Bayern s 3:2.Rostov je iskoristio opuštenost gostiju i izmijenjen sastav, pa je na kraju neočekivano slavio rezultatom 3:2, što je prva pobjeda ruske momčadi u Ligi prvaka. Douglas Costa je Bavarce doveo u vodstvo u 35. minuti, da bi Azmoun u 44. minuti izjednačio na 1:1.

U petoj minuti nastavka penal za domaće, a siguran je bio Poloz. Bernat je ubrzo vratio Bavarce u igri. I onda u 67. minuti novi šok za goste, pošto je Noboa zatresao mrežu Ulreicha i donio tri boda Rostovu. U ovoj grupi, večeras se sastaju i Atletico te PSV. Kako sada stvari stoje, Bayern ostaje bez prvog mjesta u grupi, obzirom da Atletico ima tri boda više od Bavaraca. Rostov je jako blizu plasmana u Evropsku ligu.

(Kliker.info-SS)

