Legija stranaca : Tri hiljade američkih dobrovoljaca odlazi se boriti u Ukrajinu

“Sa sobom sam imao vojnika u Iraku koji je bio iz Ukrajine”, rekao je za Glas Amerike o svojoj odluci da se pridruži, kako on vidi, borbi za pravdu i prijateljstvo. “Postao je američki državljanin, pridružio se vojsci i pričao mi je o svom domu. Pričao mi je o svojoj obitelji i koliko su ponosni. Sjećam se da mi je pričao o svojoj maloj sestri.

“Sada… volio bih misliti da odlaskom u Ukrajinu možda štitim njegovu majku, ili malu sestru ili njegov dom. Možda mu na neki mali način kažem hvala što je služio radeći ovako nešto.”

Parker, koji se borio u Bosni i Iraku, nije sam.

Predstavnik ukrajinskog veleposlanstva u Washingtonu rekao je za VOA da je 3000 američkih dobrovoljaca odgovorilo na apel nacije da ljudi služe u međunarodnom bataljunu koji će pomoći u odupiranju napadačkim snagama Rusije. Mnogo ih je istupilo iz drugih zemalja, većina iz drugih postsovjetskih država kao što su Gruzija i Bjelorusija.

U emotivnom videu objavljenom na svom Telegram kanalu u četvrtak, ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenskyy spomenuo je “međunarodnu legiju” od 16.000 stranih dobrovoljaca od kojih se, kako je rekao, traži da se “pridruže obrani Ukrajine, Europe i svijeta”.

“Nemamo što izgubiti osim vlastite slobode”, rekao je predsjednik.

Zelenskijev apel odjeknuo je u objavi ukrajinskih oružanih snaga na Facebooku, u kojoj je istaknuto da traže ljude s borbenim iskustvom koji “stoje uz Ukrajinu protiv [ruske] invazije”. Vlada je već privremeno ukinula vize za volontere.

Za Parkera, sijedokosog oca s četvero odrasle djece, odluka da se ode boriti u Ukrajinu došla je čak i prije apela Zelenskog.

U početku su on i 12 veterana, muškaraca s kojima je služio tokom godina, planirali ukrcati se na avion za Poljsku, doći do ukrajinske granice i registrirati se za jedinice teritorijalne obrane zajedno s drugim ukrajinskim drobrovoljcima.

Međutim, put je naprijed postao mnogo jasniji nakon što je Zelenskyy pozvao na formiranje međunarodne legije, a ukrajinska vlada postavila proceduru za ljude koji žele pomoći.

“Kada nismo imali proceduru, to bi bio proces pojavljivanja na granici. Ovako, oni znaju naše iskustvo. Oni znaju naš trening. Mogu nas poslati na mjesta gdje smo im potrebni”, rekao je.

Parker, rodom iz američke savezne države Južna Karolina, rekao je da je u godinama provedenim u američkoj vojsci bio instruktor, kao i vođa borbe koji je vodio vojnike u borbenim situacijama.

“Mogu me smjestiti tamo gdje me trebaju”, rekao je. “Ili me mogu ostaviti samo kao instruktora da podučavam Ukrajince kako koristiti različite sisteme oružja. Dakle, sada imaju izbor, mogu me staviti u borbu ili koristiti kao instruktora, ali rado ćemo pomoći u bilo čemu.”

Za Parkera je borba u Ukrajini više od odbrane jedne srednjoevropske zemlje koja je bila podvrgnuta ničim izazvanom napadu većeg susjeda. Poput mnogih volontera, on smatra da će demokratska prava Amerikanaca biti ugrožena ako Rusija uspije pobijediti.

“Ono protiv čega se Ukrajinci bore je nasilnik, oni se suočavaju s nekim ko ne poštuje međunarodno pravo, ko ne mari za žene i djecu, a mi smo se i prije borili protiv ove vrste ljudi”, rekao je Parker.

“Spriječavamo nasilnika da povrijedi žene i djecu.”

Još jedan Parkerov bivši ratni prijatelj bio je iz Gruzije, gdje je Rusija izvela sličan rat 2008. godine.

“Služili su pored mene, vojnici iz Gruzije u Iraku. I znam kakav je osjećaj bio u njihovoj blizini dok je njihova zemlja bila napadnuta. Sada imamo još jednu slobodnu zemlju sličnu Gruziji koja je napadnuta”, rekao je.

Parker je rekao da napušta svoj posao sigurnosne obuke u Južnoj Karolini, svoju obitelj i tri psa te odlazi u Ukrajinu već naredne sedmice.

Ruski predsjednik Vladimir Putin “već je zauzeo Krim”, rekao je. “Što nikada nije smjelo biti dopušteno. To je bila slabost međunarodnog tijela. Ne može mu se dopustiti da zauzme ostatak Ukrajine.”

