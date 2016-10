Legalizacija kanabisa u BiH : Jeftin za državu, dobar za pacijente

Nakon odobrenja eksperata Vijeća ministara, upotreba kanabisa ili indijske konoplje u medicinske svrhe uskoro bi mogla biti legalizirana i u našoj zemlji.

Otvoren je put ka legalizaciji pripravaka na bazi kanabisa u BiH, nakon što je Vijeće ministara pozitivno ocijenilo inicijativu ekspertske grupe, formirane na prijedlog Komore magistara farmacije FBiH. Istraživanja djelotvornosti kanabisa u liječenju teških bolesti su još u ranoj fazi, ali iskustva pokazuju da ovo sredstvo može biti od neprocjenjivog značaja pri tretiranju bolesti koje prati teška bol.

Iz Ministarstva sigurnosti BiH kazali su da će “prvi korak u daljoj proceduri biti priprema prijedloga izmjena i dopuna Liste opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora. To znači da će se konoplja (Kanabis sativa L), njene smole, ekstrakti i tinkture prebaciti iz zabranjene tvari i biljaka u tvari i biljke pod strogom kontrolom.

Iz Ministarstva kažu da još ne znaju kada bi se ovaj prijedlog mogao naći pred Vijećem ministara BiH, ali uvjeravaju da će “dati puni doprinos da što prije dođe do kvalitetne izmjene liste”.

Ublažiti bol

Pravo na korištenje kanabisa imat će pacijenti u terminalnoj fazi malignih bolesti. “Zadatak medicine i farmacije je tim pacijentima omogućiti život bez bola, kvalitetan život. Ovo sredstvo doprinijet će da ti pacijenti zadnje dane života žive životom dostojnog čovjeka”, kazala je Oslobođenje Zahida Binakaj, predsjednica Komore magistara farmacije FBiH, dodavši da će “kanabis naći primjenu kod svake bolesti koja podrazumijeva jaku bol”.

Ovaj lijek bi trebao biti dostupan oboljelima od AIDS-a, multipla skleroze i pojedinih oblika epilepsije. Međutim, mnogi se i dalje boje eventualne zloupotrebe.

“Ogorčen sam na neznalice koji govore da će se medicinski kanabis zloupotrebljavati”, kaže profesor Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu Armin Škrbo, te dodaje da od posljedica konzumiranja duhana umre 100.000 ljudi svake godine, a nikada se nije čulo da je neko preminuo od kanabisa.

Škrbo bio je jedan od prvih inicijatora legalizacije medicinskog kanabisa, još u vrijeme kada je Hrvatska bila u pripremnoj fazi za donošenje sličnog zakona. Kaže da je ovaj potez “za pacijente jako dobar, a za državu jeftin”. No, da bi sve funkcioniralo, “država mora odrediti ko će biti uvoznik, ko će propisivati i koji će se oblici kanabisa koristiti”. Škrbo ističe da posebnu pažnju treba obratiti na ulje kanabisa. “Pacijenti troše ogroman novac, između 1.000 i 2.000 KM, da bi nabavili to ulje, a legalizacijom bi se to izbjeglo”, kaže on.

Rigorozan režim

Binakaj kaže da su upravo enormne cijene jedan od razloga što se potencirala legalizacija. “Sve što stavite u okvire legalnog možete kontrolirati, pa tako i cijenu. Nije nam cilj da onaj ko je teško bolestan plaća nenormalne cijene, nego da zaštitimo pacijente i zdravstvene radnike”, navodi Binakaj.

Model legalizacije koji bi bio primjenjiv u našoj zemlji je svakako uvoz iz, kako kaže Škrbo, “provjerenih proizvođača, najvjerovatnije iz SAD-a i Kanade”. On kaže da bi ovim potezom država uštedjela mnogo novca u zdravstvu, a uvjeren je i da će se zloupotreba smanjiti. “Bez crnog tržišta, lopovi ostaju praznih džepova, a pacijenti dobijaju pomoć”, uvjeren je Škrbo.

“Primjena narkotičkih sredstava je kod nas već dugi niz godina definisana, tako da je taj režim izdavanja poznat svim zdravstvenim radnicima. Režim je vrlo rigorozan u smislu indikacija, način propisivanja i izdavanja su vrlo jasno definirani, tako da su mogućnosti zloupotrebe vrlo male”, smatra Binakaj.

