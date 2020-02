Lagumdžija u Pressingu: Šta bih savjetovao Izetbegoviću, Dodiku i Čoviću

Ja bih Izetbegoviću savjetovao da se ne umori od ovoga što govori, a to je da neće dozvoliti da se BiH na bilo koji način rastura kao država, poručio je u večerašnjem Pressingu na N1 bivši predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zlatko Lagumdžija.

“Kad u regiji je sve dobro, ovdje je najbolje. Kad je u regiji sve naopako ovdje je najgore. Mi skupljamo silnice iz regiona pored naših. Prokletstvo je u BiH što su često sukobi rezultat spoljnih efekata. Ja sam sigurno kao i Boris i Jadranka nezadovoljan situacijom. Tek vidim koliko smo prije imali tolerancije prema drugima, nismo se raspravljali preko medija, nismo pokušavali ispadati mangupi u vlastitim redovima. Za sukob i rat je potrebno jedno, a za saradnju i mir je potrebno dvoje ili troje. Treća stvar jeste da se radi o vrsti liderstva koje se promovira. Danas se pokazuje produktivnim ako vam je liderstvo zasnovano na strahu i populizmu jeftinom”, kazao je Lagumdžija u Pressingu.

Ko je remetilački faktor na ovim prostorima?

“U BiH su to domaći izdajnici i strani plaćenici. Svako onaj ko narušava Dejtonski sporazum je domaći izdajnik. Onaj ko ga plaća izvana, to je neka vrsta stranog okupatora. Ovdje je problem u regiji jer još imamo snage u BiH i regiji koje nisu odustale od dijeljenja BiH i pravljenja nekih državica”, dodao je.

Potezi Milorada Dodika?

“Ovo sve što se dešavalo i eskaliralo odlukama Dodika, evidentno je da je napravljeno nešto što ne razumijem od Dodika. Ovo nije racionalno, krenuo je da ruši direktno Dejtonski mirovni sporazum. Ne možete vi NSRS dovesti pred to da ne prihvata odluku Ustavnog suda u trenutku kada nije ni potpisana. Mislim da to radi po svom nalogu, ali očigledno ima pomoćnike izvan“, kaže Lagumdžija.

Podrška Dodiku kao skrivena nada hrvatskih političara za treći entitet?

“Veza između Dodika i Čovića može biti na nekoliko ravni, jedna ravan je da koriste politiku podjele zemlje i pravljenja svojih država ili državica i mehanizma da sutra kada izgube vlast ne budu pred vladavinom prava na jedna neugodan način.. Dobro koriste projekat podjele BiH ili pravljenja tri BiH u jednoj”.

Lagumdžija smatra da je nemoguće reći da je jedan narod više odnosno manje evropski od drugog.

“Nijedan narod nije najeuropskiji niti najneeuropskiji, to izlazi iz okvira pristojnog razgovora. Želim da vrlo precizno da kažem kada je priča o trećem entitetu. Ono što me brine je drugi entitet. Mnogi zaboravljaju da treći entitet podrazumijeva drugi, a to bi bio Zapadna obala ili Gaza za muslimane u BiH. Ne postoji nikakva spremnost politički ozbiljnih ljudi da završe kao muslimani u Palestini. Što bi neko imao problem da sa Bošnjacima bude u normalnoj evropskoj državi iako je njih malo više”.

Savjet liderima?

“Ja bih Izetbegoviću savjetovao da se ne umori od ovoga što govori, a to je da neće dozvoliti da se BiH na bilo koji način rastura kao država. Ako bi odustao od toga, najveći gubitnici bi bili oni koji glasaju za njega. Dodiku bih sugerisao da bude onaj Dodik iz jednog drugog vremena koji se u ratu ponašao na čestit način, a Draganu bi poručio da prestane igrati na sve ili ništa jer će dobiti ništa“, istakao je.

(Kliker.info-N1)