Lagumdžija o pozivu da Turska, Srbija i Hrvatska budu pokrovitelji dogovora : ”Ne daj Bože da se oni dogovore, jer njihov dogovor o BiH bi mogao završiti bez BiH”

“Trgovinska razmjena između Srbije i Njemačke je put puta veća nego BiH i Njemačke”, kazao je u Pressingu bivši predsjednik SDP BiH, bivši parlamentarac i bivši šef diplomatije BiH Zlatko Lagumdžija.

Posjeta Erdogana?

“Iz ovoga što vidim, iz medija, javnosti, evidentno je da je ključni razlog dolaska bio svadba. Tu je Bakir Izetbegović izvukao maksimalan broj poena. Jedan od prvih ljudi svijeta, muslimanskog svijeta je uspio da mu bude kum, uči Kur'an u Begovoj džamiji, ide na svadbu. Dobro mu je došlo i da pokaže u stranci ko je”, kazao je Lagumdžija.

“BiH bi bila veći pobjednik da je Erdogan bio na svadbi da bude Vučićevom sinu kum, a da BiH ima veću trgovinsku razmjenu i veće investicije iz Turske nego u Srbiji“.

Također, Lagumdžija je odgovarajući na pitanja pojasnio razliku u “vladavini dva Izetbegovića”.

“Predsjednik Izetbegović je bio čovjek koji je u najtežem vremenu okupljao najbolje ljude koje je BiH imala kao prijatelje. Da ne spominjem sada tu čitavu plejadu maestralnih ljudi. On je čovjek koji je okupljao BiH i mirio islamski svijet. On je bio isto primljen i kod sunita i šiita, i u Kataru i u Emiratima. Sada imamo potpuno drugu stvar. Pod vodstvom drugog Izetbegovića smo podijelili islamski svijet na prijatelje i “ne baš velike prijatelje””.

Na pitanje da li je moguće da visoki predstavnik Schmidt provede smjenu Dodika, Zlatko Lagumdžija je kazao: “To je moguće i provelo bi se kako se provodi s institucijama. Sreća je da Schmidt dolazi iz Njemački, radi se o izuzetno inteligentnom političaru, sve je to njemu savršeno jasno”.

Je li moguće da Schmidt smjeni Dodika?

“S druge strane kada nam Vučić i Vulin kažu blagonamjerno da nas “neće dirati”, odgovor je “Haj’ dirni nas”. Šta ćeš uraditi? Šta misli Vulin uraditi? Je l’ misli krenuti sa specijalnim jedinicama Srbije ovdje? Je l’ to misli? Je l’ misli vojsku Srbije pokrenuti?”, smatra Lagumdžija.

Lagumdžija je kazao da je prošle godine u novembru Predsjedništvo BiH donijelo jednu “sramnu odluku”.

“U novembru prošle godine je Predsjedništvo BiH donijelo jednu sramnu odluku, a to je da će Srbija imati vojnu vježbu ovdje vojske Srbije i OS BiH. Misle li oni otkazati tu vojnu vježbu? Ili misle dočekati Vučića ovdje na vojnoj vježbi? Hoće li nam ta vojna vježba pokazati kako će oni spašavati Dodika ovdje? Jel’ to znači da se mi spremamo da se branimo zajedno kad nas neko napadne? Ko je to? NATO koji nas okružuje? O čemu mi ovdje pričamo”.

“Donesu takvu odluku i onda se prepucavaju ko će doći, ko ne, Dodik dođe i sjedi kao kabadahija na sjednici. To je nedržavničko ponašanje jednih koji ruše državu i drugih koji ne znaju kako da brane državu”, dodaje u razgovoru u emisiji Pressing.

“Imam mnogo bolje mišljenje o Džaferoviću”

Kako je kazao, o Džaferoviću ima mnogo bolje mišljenje nego što bi se očekivalo.

“Ja imam mnogo bolje mišljenje o gospodinu Džaferoviću nego što bi se to očekivalo, mislim da je vrhunski sistemaš pravnik u BiH. Objektivno on ima ozbiljan problem jer nema autonomiju kakvu ima Milorad Dodik, ipak ima stranačkog šefa. S druge strane imate Komšića kojeg kao da su ga proizveli Izetbegović, Čović i Dodik jer svakom treba na svoj način. Izetbegoviću treba da uzme nešto glasova ljevice, Čoviću da homogenizira ovo Hrvata što ima, a Dodiku da bi on mogao štititi vitalni nacionalni interes. Komšić svima njima treba, očigledno da je Predsjedništvo dio problema“, istakao je Lagumdžija.

“Dodik je u političkom smislu prevazišao Karadžića, u zločinačkom ni slučajno. Dodik nije odgovoran ni za jedan ljudski život, ali u političkom smislu njegovo vrijeđanje Bošnjaka muslimana je nešto što ni Karadžić nije sebi dozvolio”.

“Ja mislim da će SAD i EU morati biti intenzivnije uključene”.

Na pitanje kako komentariše posljednje izjave Zorana Milanovića, Lagumdžija je kazao:

“On je ovdje bio na predizbornom skupu kada je agitovao za Željka Komšića da po drugi put bude izabran u predsjedništvu. Ovo što radi u posljednje vrijeme; ja ne vidim da Milanović to što radi ima veliki broj prijatelja u Hrvatskoj među ljudima do kojih bi trebalo da drži. Ovo što radi je potpuna katastrofa, mislim da bi uspješniji bio kao astronaut kod Elona Muska nego što ovo radi“.

Dogovori domaćih lidera uz pokroviteljstvo Turske, Srbije i Hrvatske?

“Mi ne bismo bili za tim stolom, nego bi bili na tom stolu. To bi bila katastrofa za nas. Za dogovor, naročito kada imate tri neke velike, jake zemlje u odnosu na nas. Ne daj Bože da se oni dogovore, jer njihov dogovor o BiH bi mogao završiti bez BiH”.

“Dodik se nalazi u poziciji Radovana Karadžića iz 1995. kada je Karadžić zaključio da je jedini način da opstane da bude državotvorac. Da dobije parče države i on bude državnik. Opozicija u RS je najozbiljnija opozicija Dodiku. Dodik će dočekati Trumpa, kao što ga je Godo dočekao, dakle neće ga dočekati. Amerika ne može za nas uraditi naš posao, mi moramo pokazati unutarnju snagu da bi nam oni pomogli”, dodao je.

(Kliker.info-N1)