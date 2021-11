Kurt Bassuener : Na prijetnju miru u BiH odgovor nije traženje kompromisa

Oživljeno interesovanje SAD za Zapadni Balkan i prvenstveno za BiH u ovoj predizbornoj godini, u svjetlu još jedne političke krize zastrašivanja, mnogi ocjenjuju kao dah nade.

Međutim, Kurt Bassuener, dugogodišnji balkanski ekspert i koosnivač Vijeća za politiku demokratizacije, smatra da se sama američka politika prema regionu nije fundamentalno promijenila te da kompromis sa čimbenicima zastrašivanja jednostavno neće donijeti nikakve rezultate.

– Diplomatski angažman s obje strane Atlantika u BiH i u regionu je usmjeren na lidere i čini se da je fokusiran na pokušaj da se postigne dogovor među liderima. Najnovija izjava Johanna Sattlera je bila da nam je potreban kompromis.

A kada imate direktnu prijetnju Daytonskom sporazumu i prijetnju miru, odgovor ne bi trebao biti kompromis. U tom smislu je i američki angažman u najmanju ruku razočaravajući – rekao je Bassuener za Glas Amerike (VOA).

Na pitanje da li optimizam treba tražiti direktno u angažmanu sa građanima, sa civilnim društvom i jačanjem građanskih inicijativa, a ne sa duboko korumpiranim političkim establišmentom koji je i doveo do ove situacije, Bassuener kaže:

“Slažem se s tim u potpunosti i poručujem vašim gledaocima da imam daleko veće povjerenje u građane BiH, kako god se oni opredjeljivali. Ne vidim da se tu nagomilala neka negativna energija, ali ljudi jesu zabrinuti. Podvrgnuti su predatorskom i parazitskom vodstvu koje i dalje tretiramo kao partnere i kao naše glavne sagovornike.

Danas postoji pozitivan korak. Brojni članovi Evropskog parlamenta, predvođeni predstavnicom holandskih Zelenih Tineke Strik, su se danas sreli sa građanskim akterima i bili su veoma glasni, kao i sa institucijama, što je također korisno. Mislim da tamo ima dosta prostora za rad. Korupcija je očigledno veliki problem, a radi se o strukturalnoj korupciji koja je poslovni model bh. politike. Ljudi zbog toga ulaze u politiku.

A onda kada sarađujemo sa liderima i razgovaramo o kompromisu, pravimo kompromis sa korupcijom. Mi to prihvatamo. I to je ono što ljudi vide i to se ne može sakriti. Na taj način šaljemo poruku da se ne borimo protiv korupcije ili barem ne dovoljno snažno. Da smo spremni da spalimo naše mostove sa korumpiranim establišmentom.”

Bassuener, međutim, smatra da bi međunarodna zajednica bila mnogo učinkovitija kada bi koristila ovlasti koje garantuje Daytonski mirovni sporazum, kao i “Bonske ovlasti”.

– Najsnažnije oružje koje političke elite sada koriste je strah, a on je besplatan, ne košta ih ništa. Nema posljedica. Oni su pokrovitelji tih ideja, a mi smo pokrovitelji tih političara. I to je ono što me muči u cijeloj inicijativi ‘Otvorenog Balkana’, kao ponuđenom rješenju za BiH, kao što je Escobar rekao tokom posjete BiH.

Mi zapravo tretiramo sigurnosni problem ekonomskim alatima, što nema smisla. Radimo to u nadi da će se ta ideja prodati, a to je u suštini mito. Ako dajemo više novca, možda će se stvari popraviti, i to je zabluda. To smo i ranije pokušavali, bez rezultata. I tako pokušavate istu stvar i očekujete drugačiji rezultat – napominje Bassuener.

Prema njegovim riječima, krajnje je vrijeme da se u smislu američke politike prema Balkanu pređe s riječi na djela i učine konkretni koraci.

– Imamo veliku potencijalnu moć. Zapravo, imamo moć da istisnemo strah iz cijele priče, posebno u BiH, a mi to ne radimo. Umjesto toga, govorimo o kompromisu. Kada Gabriel Escobar kaže da neće biti rata – super – šta ćemo učiniti da ga spriječimo? Šta ćemo zapravo učiniti da to onemogućimo, jer to možemo. A ako to ne učinimo, onda je to samo priča – zaključuje Bassuener.

(Kliker.info-Glas Amerike)