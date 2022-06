Kurt Bassuener na Krugu 99: Lideri u BiH, a pogotovo Čović su očajni

Rusija ima nekoliko poluga u Bosni i Hercegovini, a Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) im je jedna od najvrijednijih, što se vidi po količini vremena koje dobija za susrete sa Sergejom Lavrovom, ruskim ministrom vanjskih poslova, poručeno je danas sa redovne sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99.

Tema današnje sesije je bila “Savez iz očaja – EU i bosanskohercegovačke političke elite“, a uvodničar Kurt Bassuener, suosnivač i viši saradnik Vijeća za politiku demokratizacije iz Berlina.

Bassuener je na samom početku napomenuo da je zajednički interes političkih elita u Bosni i Hercegovini i u Evropskoj uniji da dođu do nekakvog sporazuma o izbornom zakonu i ograničenoj ustavnoj reformi, zbog stalnih neuspjeha sve do danas.

“Za dominantne političke lidere u BiH, pogotovo za lidera Hrvatske demokratske zajednice Dragana Čovića, taj očaj je očigledan, jer on vidi ovu priliku da još više hermetički zatvori ovu verziju feudalizma pod vodstvom etničkih stranaka. Njegova dugotrajna prijetnja da će spriječiti održavanje izbora ima podršku Zagreba, a HDZ se zalaže za tu agendu i kod Evropske narodne stranke – EPP i u Evropskom parlamentu. Međutim, do sada bezuspješno“, kazao je Bassuener.

Naglasio je da su lideri u BiH, a pogotovo Čović očajni, ali isto tako i EU pokazuje očaj i da želi neku vrstu rezultata.

“To je pokazala i posjeta BiH predsjednika Evropskog vijeća Charlesa Michela. Bilo šta što bi označilo napredak BiH na evropskom putu smatralo bi se dokazom da politika proširenja EU-a, koja već dugo vremena ne uspijeva u BiH i u cijeloj regiji, zapravo nije neuspješna. Isto tako, količina transatlantskog političkog kapitala koja je posvećena pitanju izbornog zakona i ustavne reforme do sada nije imala nikakve rezultate. Ipak, poruke Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije sada su fokusirane na to da se osigura da se izbori održe na vrijeme u BiH. Također, čini se da EU nastoji na svaki način doći do nekakvih dokaza kako bi pokazala svoju transformativnu moć sama sebi, a ne građanima BiH i narodima Zapadnog Balkana“, naglasio je Bassuener.

Potom se osvrnuo na napad Rusije na Ukrajinu, napominjući da je taj događaj rezultirao snažnim jedinstvom Zapada.

“Od tada je došlo do demonstracije zapadnog jedinstva bez presedana. Uporni i odlučni otpor Ukrajine uveliko je odgovoran za ovu pojavu. Ipak, uprkos ovom kretanju, jer Zapad je više ujedinjen sada nego od kako ja znam za sebe, to se još treba manifestovati u značajnoj mjeri i na Zapadnom Balkanu. Ako je ujedinjen, Zapad ima najviše aduta i najveće moguće alate u ovoj regiji da utiče na dinamiku i odvrati od negativnih razvoja događaja i omogući napredak. Ipak, Zapad nastavlja dozvoljavati da najretrogradniji politički akteri utvrđuju agendu, i to ne samo u Bosni i Hercegovini“, kazao je njemački stručnjak.

Naglasio je također da je trenutno sposobnost Rusije da utiče na dinamiku dešavanja u BiH ograničena zbog njihove trenutne situacije i ratnih dešavanja.

“Međutim, njihova želja da utiču na Zapad sa drugih frontova je i dalje jednako velika. U tom smislu, Milorad Dodik je vrlo vrijedan za Moskvu i zbog toga možemo očekivati da će biti određenih deklaracija i svakako Rusija može uticati na dešavanja ovdje sve dok mi ne zatvorimo taj prostor“, rekao je Bassuener te dodao:

“Ako se taj prostor zatvori, onda možemo svakako očekivati da će Rusija uložiti veto na produženje mandata EUFOR-a u BiH u novembru ove godine. Nema razloga da ne očekujemo da će Rusija, a možda i Kina, uložiti veto u tom smislu, tako da je logično da se pokušaju osnažiti snage koje odvraćaju od takvog razvoja događaja i da se održi teritorijalni integritet i percepcija o ličnoj sigurnosti građana jer je sigurno da će Moskva preko Dodika pokušati uraditi nešto u tom pravcu. Rusija ima nekoliko poluga ovdje, a Dodik im je jedna od najvrijednijih, što se vidi po količini vremena koje Dodik dobija za susrete sa Sergejom Lavrovom, ministrom vanjskih poslova Rusije.“

(Kliker.info-AA)