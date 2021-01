Ksbinet Željka Komšića : Dodik se pretvara da problem ne postoji, ikonu krije kao zmija noge !

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je dana 17. 12. 2020 godine putem Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine zaprimilo diplomatsku notu od strane ambasade Ukrajine, rečeno je za N1 iz kabineta Željka Komšića.

Kako se navodi, Predsjedništvo BiH s tim u vezi nije zauzelo stav.

“Predsjedništvo BiH s tim u vezi nije zauzelo stav s obzirom da osumnjičeni za mahinacije sa ikonom, to jest gospodin Milorad Dodik, se pretvara da problem ne postoji. S tim u vezi, smatramo da se svi zainteresovani za taj slučaj trebaju obratiti kabinetu člana Predsjedništva BiH iz entiteta RS, koji uostalom navedenu ikonu, nama nepoznate vrijednosti, kriju kao zmija noge“, rečeno je za N1 iz kabineta člana Predsjedništva BiH Željka Komšića.

U Tužilaštvu Bosne i Hercegovine i dalje vrše provjere u vezi afere “Ikona”, kazali su za N1 iz ove institucije.

Kako se navodi u odgovoru za N1 iz Tužilaštva BiH su naveli:

“U cilju provjera navoda u predmetu formiranom na temelju dopisa ministrice Bisere Turković, u javnosti poznatom kao predmet ‘Ikona’, kao što smo ranije obljavili, formiran je predmet u Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, u okviru kojeg se vrše provjere. U okviru navedenog predmeta provode se radnje i aktivnosti, kao i zahtjevi i prikupljenje dokumentacije putem međunarodne pravne pomoći, te će u okviru tog predmeta biti saslušan i veleposlanik BiH u Moskvi”, naveli su iz Tužilaštva BiH za N1.

Također, dodaje se da će svi akteri posjete biti saslušani, kao i sva tri člana Predsjedništva.

“Također će se saslušati i sve osobe koje su sudjelovale u organiziranju ove posjete, kao i sva tri člana Predsjedništva BiH, zbog eventulanih propusta i dešavanja kojima je narušen ugled Bosne i Hercegovine”, navedeno je u odgovoru za N1.

Ministar vanjskih poslova Ukrajine Dmytro Kuleba oglasio se nakon izjava predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika u vezi ikone koju je sredinom decembra prošle godine poklonio ministru vanjskih poslova Rusije Sergeju Lavrovu.

“Ukrajinska ikona opekla je ruke čak i iskusnim ciničnim ruskim diplomatama koji su je se odrekli. Ali gospodin Dodik i dalje laže, nadmašujući svoje starije prijatelje. Ukrajina i dalje zahtijeva povratak ikone”, naveo je ukrajinski ministar na Twitteru.

Predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika je nakon izlaska iz bolnice nakon 16 dana borbe sa koronavirusom dočekalo pitanje o ikoni koju je poklonio ministru vanjskih poslova Rusije Sergeju Lavrovu.

“Vi ste izmislili to iz FBiH i lažnu priču napravili. Ukrajina nikada nije postavila pitanje nestanka te ikone. Radi se o porodičnoj ikoni. Ni dan danas organi vlasti nisu tražili tu ikonu. To što ste vi dobili redakcijski zadatak da izmislite priču, to je vaš problem. Ambasador je rekao “na bazi medijskih izvještaja”, kojih medijskih izvještaja? Ikona je tu, gospodin Lavrov je smatrao da je treba vratiti. Ja ću sada pozvati ljude koji su mi dali tu ikonu i javno vratiti. Ništa nema tu inkrimisano nego smišljate laži da pokrijete poteze Komšića i Džaferovića”, naveo je Dodik.

Ikona koju je predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik poklonio minstru vanjskih poslova Rusije Sergeju Lavrovu vraćana je u Bosnu i Hercegovinu.

“Ja sam lično donio ikonu iz Moskve i predao je u kabinet Predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, Milorada Dodika”, rekao je ambasador BiH u Rusiji Željko Samardžija.

Samardžija je kazao da je potom obavijestio povratno rusku stranu Ambasade u Moskvi da je ikona vraćena darodavaocu, odnosno u kabinet predsjedavajućeg Predsjedništva BIH Milorada Dodika, koji se tada nalazio na Univerzitetsko kliničkom centru Banjaluka, zbog zaraze korona virusom.

U noti koji je od Ruske Federacije dobila Ambasada BiH u Moskvi, kako kaže Samardžija moli se poklonodavac da putem zvaničnih agencija, prije svega Interpola izvrše provjere o porijeklu ikone.

Pozlaćenu ikonu, koja je nastala prije 300 godina i pronađena u Luganjsku, koji se nalazi na okupiranoj teritoriji Ukrajine, Milorad Dodik je uručio ruskom šefu diplomatije Sergeju Lavrovu tokom sastanka održanog 14. decembra u Istočnom Sarajevu.

Nakon toga, ambasada Ukrajine u Bosni i Hercegovini uputila je notu Ministarstvu vanjskih poslova BiH u kojoj su ih zamolili za “detaljne informacije o porijeklu ovog predmeta ukrajinske kulturne baštine”.

Rusija je, 23. decembra, vratila ambasadi Bosne i Hercegovine u Moskvi pozlaćenu ikonu,a nakon što je izražena sumnja da se radi o ukrajinskom nacionalnom blagu.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 18. decembra je formiralo predmet, kako bi izvršilo provjere „u vezi s ikonom Svetog Nikole koju je Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine, poklonio ministru Sergeju Lavrovu“.

