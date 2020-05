Krivična prijava protiv člana Predsjedništva BiH : Dodikovo prisluškivanje ili performans?

“Ni tvoja partija ne želi da te kandiduje, evo pitaj ove iz Srpske demokratske stranke (SDS) ja im slušam telefone i znam”, kazao je u srijedu, 20. maja, navečer za govornicom Skupštine Republike Srpske (RS) član Predsjedništva Bosne i Hercegovine (BIH) Milorad Dodik, obraćajući se opozicionim poslanicima.

Dan kasnije, u četvrtak, pravdao se da je sve bio politički performans, zbog kojeg su Tužilaštvu BiH već upućene krivične prijave zbog prisluškivanja.

“Naravno da je to bio dio odnosa u samoj Skupštini. I onaj koji prisluškuje to ne oglašava i ne saopštava javno. To je ono što bi oni u opoziciji nazvali performans ili što bi se u običnom narodu nazvalo zezanje”, rekao je Dodik u četvrtak nakon sjednice Predsjedništva Ujedinjene Srpske na kojoj je prisustvao kao gost.

Prije nego što je član Predsjedništva BiH i predsjednik Saveza nezavisnih socijademokrata (SNSD) sam sebe demantovao, učinio je to ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske (RS) Dragan Lukač, od kojeg je Dodik tokom obraćanja opozicionim poslanicima u skupštini tražio potvrdu.

“Je li Lukaču, jel’ ono što ti meni dostavljaš jel tako? Nema šta, evo čovjeka svjedoka. Nema vlasti koja ne sluša opoziciju, tako i mi slušamo vas”, obratio se Dodik Lukaču.

Demanti ministra policije Lukača

Potvrdu nije dobio u srijedu navečer tokom skupštinskog zasjedanja, ali ga je Lukač u istoj sali demantovao u četvrtak (21. maja) kada je nastavljeno skupštinsko zasijedanje.

“Tačno je da je sinoć gospodin Dodik vodio određenu političku igru sa Stanivukovićem (Draškom) i Vukanovićem (Nebojša). Mi znamo, koji smo duže u Skupštini, da se njegovim pojavljivanjem dešavaju takve stvari, upravo s tim poslanicima. Mnogi najavljuju krivičnu prijavu protiv Dodika”, kazao je Lukač.

Ministar unutrašnjih poslova RS tvrdi da je riječ o političkoj igri, koju, kako kaže, Dodik vodi sa pojedincima “koje ne shvata ozbiljno”. Pozvao je i Nezavisni odbor Narodne skupštine RS da dođu u Ministarstvo unutrašnjih polova i provjere ove navode.

Lukač je kazao i kako se po jednom predmetu može voditi samo jednom prijavom, a da je prijavu protiv Dodika već uputio poslanik Srpske demokratske stranke (SDS) Milan Tubin.

“Žao mi je niste bili dovoljno brzi”, kazao je Lukač u Narodnoj skupštini RS.

Krivične prijave za prisluškivanje

Ako poslanici Narodne skupštine prema Lukačevom mišljenju nisu bili brzi, jeste Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) koji je u četvrtak (21.maja) podnio krivičnu prijavu Tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv člana Predsjedništva Milorada Dodika.

Prijava je, kako objašnjavaju, podnešena zbog postojanja osnova sumnje da je kao službeno lice izvršio krivično djelo neovlašćeno prisluškivanje i zvučno ili optičko snimanje.

“Nadzor i tehničko snimanje telekomunikacija spadaju u red posebnih istražnih radnji, te je za njihovo preduzimanje potrebno sudsko odobrenje. To je krivično-procesni institut koji se primjenjuje pod izuzetnim okolnostima, i u kojem član Predsjedništva Bosne i Hercegovine nema nikakve nadležnosti, kao ni entitetski ministar unutrašnjih poslova”, navodi se u saopštenju TI BIH.

SDS ipak traži istragu

SDS će, kako su odlučili na Predsjedništvu stranke, pokrenuti sve mehanizme pred nadležnim institucijama, tužilaštvima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovine, kako bi se provela opsežna istraga navodima o prisluškivanju članova opozicionih stranaka.

Predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Mirko Šarović na konferenciji za novinare, u četvrtak, je kazao kako je obaveza te stranke da se “kolektivnom krivičnom prijavom svih poslanika nađe prostora i mogućnosti da se ovoj vrsti bezakonja stane na put” i najavio da ukoliko da će ukoliko se ukaže prilika pokrenuti opoziv Milorada Dodika.

Ko i kada ima pravo da prisluškuje?

Enver Mujezinović, ratni šef Službe državne bezbjednosti u Sarajevu kaže da se prisluškivanje radi samo kada postoje jasni razlozi koji se mogu dokumentirati bar u inicijalnoj fazi i predložiti Sudu.

“Kako bi sudu učinilo vjerovatnim razloge da se prisluškivanjem može osigurati neki vrlo važan dokaz od interesa za nacionalnu sigurnost države, od interesa za dokumentiranje nekog krivičnog djela”, objašnjava on u ragovoru za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Prema njegovim riječima, može se prisluškivati samo i isključivo na osnovu naloga nadležnog Suda, na prijedlog nadležnog tužitelja.

“I iznimno mogu obavještajno sigurnosne službe koje takvim resursima raspolažu, ali samo u onim trenutcima kada se nema vremena da se čeka da se provede procedura, ali moraju najkasnije u roku od 24 sata tu procedure provesti I dobiti saglasnost odnosno akt Suda da se pokrije takva mjera”, dodaje Mujezinović.

Ne postoji drugi način legalnog prisluškivanja, no veća je opasnost, prema njegovim riječima, od ilegalnih prisluškivanja.

“Mogu to raditi oni organi i službe koji raspolažu takvim resursima, a koji imaju takve resurse, mimo sudske procedure. To bi značilo zloupotrebu i to je nedopušteno. Međutim, ima takvih slučajeva”, dodaje on.

Šta je još rekao Dodik?

Dodik je rekao tokom obraćanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske, u srijedu naveče, kako učestvuje u prisluškivanju telefona predstavnika opozicije u tom entitetu.

“Razumijem političku borbu, ja sam bio u opoziciji. Ti nisi ni izabran i već si ex gradonačelnik. Ne možeš ni proći u svojoj partiji, a da prođeš kod naroda. Pa ti što si dobio sad, dobio si najviše zato što nisu znali koja si mustra. Sad kad znaju niko neće glasati za tebe. Ni tvoja partija ne želi da te kandiduje, evo pitaj ove iz SDS ja im slušam telefone i znam. Svi su protiv tebe. Pa znam, imam pravo da slušam. Kad ti budeš predsjednik i ti ćeš imati”, rekao je Dodik obraćajući se poslaniku Partije demokratskog progresa (PDP) Drašku Stanivukoviću.

Nakon toga, nastavio je da opisuje i šta drugi funkcioneri govore putem telefona.

“Čovjek se ne skida s telefona, sve najlošije kaže za ovog njegovog, kako se ti prezivaš…Stanivuković. Hoćeš da vam donesem snimke šta govoriš? Nema šta ne govoriš..obećao ti je neke pare pa ti nije dao”, tvrdio je Dodik tokom skupštinskog zasijedanja.

“Za mene je ta izjava Dodikova indikativna, ispada da je on to rekao u afektu i sada ne može ništa drugo reći nego da je to performans. Ovdje je problem što institucije RS nemaju pravo tim da se bave. Za mene veću dimenziju ima izjava “mi vas prisluškujemo”. To znači da postoji paraobavještajno sigurnosni aparat koji služi njemu, a to nije dopušteno ni po zakonima BIH ni entiteta”, kaže Mujezinović.

Šta su obaveze Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH

Iz TI BIH podsjećaju da je Obavještajno-bezbjednosna agencija Bosne i Hercegovine (OBA) odgovorna za prikupljanje obavještajnih podataka u vezi sa prijetnjama po bezbjednost Bosne i Hercegovine, i ona takve podatke može dostavljati kolektivno Predsjedništvu BiH.

“Ovi podaci se mogu odnositi na prijetnje po bezbjednost, kao što su terorizam i organizovani kriminal, te se svakako ne smiju odnositi na opoziciono političko djelovanje. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nema nadležnosti u pogledu prikupljanja obavještajnih podataka, te zato zabrinjava izjava Milorada Dodika da podatke iz nadziranih razgovora dobija od ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača”, dodaje se u saopštenju TI BIH.

TI BiH je već podnosio krivične prijave protiv Milorada Dodika zbog izjava u nastupima i na stranačkim skupovima u izbornoj kampanji za Opšte izbore 2018. godine, a u kojima su iznesene prijetnje penzionerima, zdravstvenim radnicima, radnicima RiTE (Rudnik i termoelektrana) Gacko i dugima biračima, s ciljem pridobijanja podrške na izborima. Do danas nijedno tužilaštvo nije otvorilo istragu protiv njega.

Marija Arnautović (RSE)