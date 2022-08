Kritika muftije Dedovića : SDA u Hercegovini dramatično gubi podršku IZ-a

Politički subjekti i kandidati već sada nastoje dobiti podršku raznih grupacija. Kada su u pitanju nacionalne vladajuće stranke poznato je da one velike uzdanice imaju u domaće vjerske organizacije. Odavno se smatra da Katolička crkva, Pravoslavna crkva i Islamska zajednica na razne načine debelo stoje uz nacionalne i nacionalističke stranke poput HDZ-a BiH, SNSD-a i SDA.



No, kada je u pitanju podrška Islamske zajednice i njenih čelnih ljudi Stranci demokratske akcije u Mostaru i Hercegovini ona je postala više nego upitna.

Posebno se to dalo vidjeti kroz javno izrečene riječi muftije mostarskog Salema ef. Dedovića koji je više nego jasno i vrlo oštro kritizirao hercegovačke vladajuće bošnjačke političare.



Mostarski muftija žestoko kritizirao SDA



“Nakon transfera od dva milijuna maraka iz ovogodišnjeg budžeta Federacije za gradnju zgrade Hrvatskog narodnog kazališta na uzurpiranom Lakišića haremu, za što ne postoje potrebne dozvole, federalna vlada, velikodušno je izdvojila i 300 tisuća za projekat ‘Groblja mira na Bilima’ kod Mostara”, stoji u reakciji mostarskog muftije Salema ef. Dedovića.



Tim povodom od bošnjačkih predstavnika sa područja Hercegovine, ‘koji su dio vlasti na državnoj, federalnoj, županijskoj i razini Grada Mostara’ muftija mostarski mr. Salem ef. Dedović zatražio je ‘da se javno očituju i odgovore zašto se u posljednje vrijeme donose u kontinuitetu štetne odluke po interese bošnjačkog naroda i njegove budućnosti u ovoj regiji’.



“Imajući u vidu ova velikodušna izdvajanja očekujemo da će se u narednom periodu riješiti dugogodišnje pitanje Liska harema i drugih vakufskih lokaliteta na području muftijstva. Bošnjaci Hercegovine ne mogu, ne smiju i neće biti kolateralna šteta političkih dogovora na razini Federacije. Podanička uloga na koju se pristaje ne odgovara dostojanstvu našeg naroda u ovom dijelu zemlje koje je potvrdio i za koje se borio u najtežim okolnostima prije tridesetak godina”, ističe muftija.



Većinu članova Islamske zajednice, dodao je, iznenađuje i šutnja političkih predstavnika i društveno odgovornih faktora na najave hrvatskih političara da će na Jugu zemlje biti problema ukoliko se ne ostvare zahtjevi za izmjenu izbornog zakona.



“Očekujemo da se svim građanima ovog dijela BiH predoči i pojasni o kakvim je to najavljenim problemima riječ i što se to najavljuje. Odgovorni predstavnici ne mogu stajati po strani i ne slušati potrebe, zapitanosti i stanje naroda kojeg predstavljaju”, poručio je bošnjačkim vladajućim političarima, koji dolaze iz SDA a jednim dijelom i iz DF-a i NES-a muftija mostarski Dedović.



Prozvao čelne ljude ‘bošnjačke’ vlasti



Dobri poznavatelji prilika u Hercegovini i Mostaru govore da je javno izražavanje nezadovoljstva muftije Dedovića bošnjačkom političkom vladajućom kastom u Hercegovini uslijedilo tek nakon što je iscrpio sve mogućnosti da bi skrenuo pažnju na za njega bitne teme. Zanimljivo je da je muftija Dedović praktično javno prozvao čelne ljude SDA u Hercegovini i Mostaru jer je naveo da svoje primjedbe upućuje gradskim, županijskim i federalnim sudionicima u vlasti. Kada analiziramo o kojim ljudima je tu riječ očito je da muftija javno proziva predsjednika Gradskog vijeća Mostara Salema Marića, najistaknutijeg županijskog čelnika Šerifa Špagu, a potom i Edina Mušića.



Teme za koje muftija traži izjašnjenje zaista jesu predmet spora ali i kontinuirano šutnje SDA, posebno u Mostaru. Mnogi tu šutnju vide kao cijenu za razne ‘dealove’ ispod stola koje imaju mostarska SDA i HDZ kao najveće vladajuće stranke u Hercegovini. Uz njih u okviru Koalicije Mostar u vlasti sudjeluju i Demokratska fronta kao i Narodni europski savez (NES) koji se na čudan način prometnuo i u vladajuću stranku na nivou županije.



Na stranu sada tko kako i na koji način treba riješiti ova pitanja koja muftija Dedović smatra spornima, ali je činjenica da su do sada prijedloge i amandmane po ovim pitanjima podnosili oporbeni vijećnici i zastupnici.



Tako je primjerice SDP u Parlamentu FBiH ulagao amandmane u vezi načina raspodjele novca za mostarske kulturne institucije. Također, vijećnik SDP-a Arman Zalihić je na sjednicama Gradskog vijeća Mostara tražio donošenje regulacionog plana za područje u kojem se gradi Hrvatsko narodno kazalište, ali ta inicijativa nije prošla. Osim toga, isti vijećnik nedavno je aktualizirao i pitanje groblja u Liska ulici u kontekstu planova mostarskih vlasti da se tamo izvrši ekshumacija. Mnogobrojne su reakcije nakon javnog obraćanja muftije Dedovića, ali još nitko iz SDA nije dao javne odgovore na pitanja koja je postavio. Umjesto toga je na društvenim mrežama, očigledno iz SDA-ovskih centara moći, pokrenuta javna haranga na muftiju Dedovića. SDA je pokrenula svoje stranačke botove u cilju diskreditiranja samog muftije.



Muftijina objava izazvala je i reakciju predsjednika Gradskog odbora SDP-a Armana Zalihića koji je u svom postu na facebooku na svojevrstan način potvrdio očigledne ‘muftijine sumnje’.



“HDZ mi je osobno nudio ulazak u vlast, da Kordiću rukama SDP-a omogućimo da sam daje suglasnost na imenovanje direktora javnih poduzeća. Glatko odbio. SDA prihvatila i izglasala. Tražili smo imenovanje Gradske izborne komisije po poslovničkim procedurama, SDA s HDZ dogovorila raspodjelu pozicija 3:3, a onda poziciju predsjednika poklonila HDZ-u.



Osam godina su bili ‘principijelni’ i tvrdili da ministar i ravnatelj MUP-a ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda, a onda jednog jutra uveli funkciju zamjenika komesara i podijelili MUP HNK, ‘omogućivši HDZ-u ovladavanje kompletnim sigurnosnim sustavom u HNŽ (Ministar, ravnatelj ili zamjenik ravnatelja, načelnik PU Mostar, glavni tužitelj, predsjednik Županijskog suda)’, kako je to u kaznenoj prijavi svojevremeno okarakterizirao vaš član Ramiz Jelovac. Preko Novalića (kamuflaže radi) osigurali nastavak gradnje HNK, koje nema zakonitu građevinsku dozvolu u zoni koja nema regulacijski plan iako se radi o najužem centru grada. Sve je ovo omogućila SDA Mostara”, poručio je Arman Zalihić.



SDA gubi podršku Islamske zajednice



Uz to je naveo da ‘kad prekipi čak i muftiji Dedoviću koji nije sklon javnim političkim istupima i konfliktu, ti isti koji su glasali za ovakve antidržavne odluke se drznu i pozivaju na nekakvo jedinstvo, prijete vjerskim dužnosnicima i pričaju o prošlim ‘totalitarnim’ režimima.



“E pa ako neki Salem, Šerif ili Edin teturaju za volanom, nije rješenje da ga svi jedinstveno tapšaju po leđima i govore samo naprijed. Ako se našao čovjek koji ne zastupa interese jedne stranke kroz IZ, nije demokracija da mu lomite kičmu da bi instalirali nekoga sebi podobnog”, poručio je Zalihić.



Evidentno, javno obraćanje muftije Dedovića izazvalo je svojevrsni šok u mostarskoj i hercegovačkoj SDA, jer do sada ni sanjati nisu mogli da će ih dva mjeseca prije izbora na ‘stup srama’ stavljati upravo iz onog bazena iz kojeg su očekivali veliki doprinos u borju glasova. Iako se o tome u dobro upućenim mostarskim krugovima već i ranije govorilo, sada nakon javnog obraćanja muftije Dedovića više nego jasno da SDA u Hercegovini dramatično gubi podršku Islamske zajednice.

