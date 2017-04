Krešimir Zubak : Ideja da se član Predsjedništva bira iz općina gdje Hrvati čine većinu nije rješenje

Zubak kaže da ne zna zašto se u javnosti odluci Ustavnog suda BiH daje velik značaj, jer smatra da se na taj način neće doći do značajnijih promjena izbornih pravila. Dodaje da je Ustavni sud BiH samo konstatirao da Izborni zakon u jednom svom dijelu nije u skladu s Ustavom BiH.

“Mislim da je pogrešna predodžba nekih ljudi iz HDZ-a jer, kad je riječ o dvodomnim parlamentima ili o domu naroda ili pokrajina, već kako se koji zove, za drugi dom ne vrijedi pravilo proporcionalnosti. Kad to svedemo na naš teren, mi imamo najveći broj zastupnika iz reda hrvatskog naroda iz područja gdje su Hrvati većina, a riječ je o zastupničkom domu. Međutim, problem je kako da ljudi koji su iz reda hrvatskog naroda, a nalaze se u masi gdje ne predstavljaju značajan postotak, kako da oni dođu u parlament i štite svoja prava i interese“, kaže Zubak.

On navodi da naprimjer, u tuzlanskom kantonu ima značajan broj Hrvata, ali da je to najmnogoljudniji kanton i većinu čine Bošnjaci te je onda teško da bi neko iz reda hrvatskog naroda bio izabran u zastupnički dom.

“Dakle, osnovno pravilo razmjernosti vrijedi kad je riječ o izboru u zastupnički dom, ali kad je riječ o izboru u gornji dom, tu svaka država donosi rješenja koja joj odgovaraju, upravo kako bi se osigurala konstitutivnost i prava koja iz toga proistječu za Hrvate koji žive u Tuzli, Livnu, Banjoj Luci. Oni moraju dati svoje predstavnike u Dom naroda. Nama Hrvatima u interesu je da sačuvamo BiH, da na svakom dijelu gdje Hrvati žive, oni tu i ostanu i da se na područjima gdje su malobrojni osigura i taj vid političke zaštite kroz mogućnost zastupanja interesa u parlamentu FBiH u Domu naroda“, kaže Zubak.

Zubak smatra da bi i ono što u smislu izbora članova Predsjedništva BIH predlaže HNS, Ustavni sud BIH odmah oborio.

“Ne mogu shvatiti ideju da se jedan član Predsjedništva bira iz općina gdje Hrvati čine dvotrećinsku većinu ili pak Bošnjaci. To je u elementarnom sukobu s temeljnim ljudskim pravima i slobodama. To nije rješenje i slažem se da treba prekinuti s praksom da jedan narod može drugome izabrati člana Predsjedništva BiH. Postoje rješenja i za to, ali ne vjerujem da će to prihvatiti i drugi, a to je da članove Predsjedništva bira Parlament BiH. Jedna od mogućnosti je i elektorski izbor.”

