Kremlj: Prigožin seli u Bjelorusiju, plaćenici iz grupe Wagner će potpisati ugovore s vojskom Rusije

“Postignut je dogovor o povratku Wagnera na njihove lokacije. Dio onih koji to budu htjeli, potpisat će ugovore sa Ministarstvom odbrane – to se tiče onih koji nisu učestvovali u maršu, zaista, bilo je takvih formacija koje su se od samog početka predomislile i vratile, čak su tražile pratnju saobraćajne policije i drugu pomoć kako bi se vratili na svoja stalna mjesta”, rekao je on.

Vagnerovi borci neće biti suočeni sa sudskim procesom zbog učešća u maršu, dodao je Peskov, rekavši da je Kremlj “uvijek poštovao njihova herojska djela” na linijama fronta u Ukrajini.

Peskov je rekao da je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko bio u mogućnosti da iskoristi lični odnos s Prigožinom za posredovanje u dogovoru.

Krivična prijava protiv šefa Wagnera Jevgenija Prigožina bit će odbačena i on će biti poslan u susjednu Bjelorusiju, rekao je Peskov.

“Pitaćete me šta će biti sa Prigožinom lično?” rekao je Peskov u konferencijskom pozivu sa novinarima u subotu. “Protiv njega će biti povučen krivični postupak. On će sam otići u Bjelorusiju.”

Kancelarija Peskova je kasnije dodala u tekstualnoj poruci novinarima da Prigožin ima garanciju ruskog predsjednika Vladimira Putina da napusti zemlju kao dio dogovora koji je posredovao da se zaustavi marš Vagnerovih snaga prema Moskvi.

„Ako pitate kakva garancija postoji da će Prigožin moći da ode u Bjelorusiju, ovo je riječ predsjednika Rusije“, saopštio je Peskovov ured.

