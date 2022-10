KREĆE BITKA SVIH BITAKA: Ukrajinci jure prema Hersonu, ruski poslušnik tjera ljude iz regije i preklinje Putina…

Vladimir Saldo, lider okupacijske uprave južne ukrajinske regije Herson, kojeg je na tu funkciju postavio Kremlj, pozvao je civile u toj regiji na evakuaciju, navodeći kao razlog svakodnevne raketne napade napredujućih ukrajinskih snaga, javlja BBC. Saldo je preko aplikacije Telegram pozvao građane da se “spase” odlaskom u Rusiju na “odmor i učenje” te zatražio pomoć Moskve da im “pomognu organizirati ovaj posao”, javio je The Guardian.

Saldo, kojeg su ukrajinski tužitelji optužili za izdaju, posebno je pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina da pomogne onima koji žele pobjeći od borbi, tvrdeći da ukrajinski napadi ugrožavaju živote lokalnog stanovništva.

Saldo, koji je bio gradonačelnik grada Hersona između 2002. i 2012. godine, rekao je: “Želim vas (rusko vodstvo) zamoliti za pomoć u organiziranju ovog posla. Mi, stanovnici Hersonske oblasti, sigurni smo da Rusija svoje (ljude) ne ostavlja i uvijek pruži ruku tamo gdje je teško”.

Taj je apel naknadno ponovio i zamjenik ruskog premijera Marat Husnulin u poruci na državnoj televiziji. “Vlada je donijela odluku da organizira pomoć za odlazak stanovnika regije (Herson) u druge regije zemlje”, rekao je Husnulin. “Svima ćemo osigurati besplatan smještaj i sve što im je potrebno”, dodao je.

Tako je Moskva objavila, navodi Guardian, da će evakuirati Herson nakon apela lidera regije, što je izazvalo strah da će okupirani istoimeni grad Herson u srcu južne ukrajinske oblasti, prijestolnicu regije, postati nova linija fronta.

Pripreme za evakuaciju započele ranije

Sky News još u utorak je javio da su zvaničnici ruske i okupacijske uprave počele s osiguravanjem uvjeta za preseljenje do 40.000 stanovnika iz regije Herson na Krim i u Rusku Federaciju. Vladimir Saldo tada je objavio da su guverneri Krima, Krasnodarskog kraja, Stavropoljskog kraja i Rostovske oblasti pristali preuzeti do 10.000 ljudi, izvijestio je, pak, u subotu think tank Institut za proučavanje rata (ISW). Saldo je objasnio to preseljenje stanovnika Hersonske oblasti kao program “odmora” za djecu.

“Zvaničnici ruske i okupacijske administracije nastavili su mjere uklanjanja ukrajinske djece iz njihovih domova na teritorijima okupiranim od Rusije 8. oktobra. Šef okupacijske uprave Hersona Vladimir Saldo izvijestio je da je Krim pod ruskom okupacijom pristao preuzeti 5000 djece iz oblasti Herson “na odmor ” i da je 1500 te djece već stiglo na Krim. Vladimir Saldo također je objavio da su guverneri Krasnodarskog kraja i Stavropoljskog kraja izjavili da su njihove uprave spremne prihvatiti do 10.000 djece iz Hersonske oblasti. Saldo nije precizirao trajanje takvih ponuda ili “odmora”. Izjavio je da će se roditelji djece moći pridružiti svojoj djeci na teritorijima na koja su poslana”, naveli su tada u svom uvještaju u ISW-u.

Glasnogovornik vojne uprave oblasti Odesa, Serhij Bratčuk, ustvrdio je tada da zvaničnici ruske i okupacijske uprave možda nemaju u planu vratiti djecu i njihove roditelje u regiju Herson.

Ukrajina odbacuje optužbe da cilja svoje vlastite civile. Njezine su snage nedavno ponovno zauzele neka područja sjeverozapadnog Hersona, približavajući se glavnom gradu regije.

Kijev u svojoj protivofenzivi, uz ostalo raspoloživo naoružanje, s velikim učinkom koristi raketne sustave HIMARS koje mu je dostavio SAD, gađajući ključne vojne ciljeve koje drži Rusija, prijeteći odsijecanjem većine ruskih okupacijskih snaga na zapadnoj obali rijeke Dnjipro.

Grad Herson strateška i simbolička meta

Ukrajinska vojska škrta je na riječima kada je u pitanju napredovanje njihovih trupa u ključnoj regiji koja graniči s Krimom, južnim ukrajinskim poluotokom koji je Moskva nezakonito, kako je to ocijenjeno diljem svijeta te u srijedu u Općoj skupštini UN-a, anektirala 2014. godine, kao što je nedavno učinila i s regijama Herson, Lugans, Donjeck i Zaporižje, iako nisu u potpunosti pod ruskom kontrolom, a i nejasne su granice teritorija koje Kremlj sada smatra ruskim tlom.

Ukrajinski zvaničnici izrazili su nadu da će doći do glavnog grada regije Herson do Božića, unatoč Putinovoj nedavnoj objavi da je regija “pripojena” Rusiji.

Grad Herson jedan je od prvih koji je pao u ruske ruke i ključna je strateška i simbolička meta za ukrajinsku vladu. Također je jedina regionalna prijestolnica koju su zauzele ruske snage od početka invazije na Ukrajinu 24. februara. Ukrajinske snage priopćile su u srijedu da su uspješno povratile pet naselja na sjeveroistoku regije Herson u sklopu protunapada pokrenutog u augustu, tokom kojeg se i dalje u toj regiji vode teške borbe.

Britanski obavještajci procjenjuju da su nakon povlačenja oko 20 kilometara sjeverno od Hersona početkom oktobra, ruske snage vjerojatno pokušavale konsolidirati novu liniju bojišnice zapadno od sela Milove, koje se nalazi sjeveroistočnije od grada Hersona uz rijeku Dnjipro.

(Jutarnji list)