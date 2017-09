Kralj New Yorka : Sjajni Nadal osvojio US Open (VIDEO)

Španski teniser Rafael Nadal osvojio je posljednjih Grand Slam u sezoni, US Open.On je u finalu savladao Južnoafrikanca Kevina Andersona sa 3:0, po setovima 6:3, 6:3, 6:4, nakon dva sata i 30 minuta igre. Nadal je sjajnom partijom došao do nove Grand Slam titule, svoje 16 u karijeri. Nadal je odlično servirao, Anderson tokom cijelog meča nije imao break loptu.

U prvih šest gemova prvog seta obojica tenisera bila su sigurna na svoj servis. Ipak, Nadal uspijeva napraviti dupli break (6:3) i stići do vodstva u setovima. U drugom setu Nadalu je bio dovoljan jedan break i to u šestom gemu za vodstvo od 2:0. Na startu trećeg seta Nadal je ponovo oduzeo servis Andersonu. Do kraja seta sigurno je sačuvao stečenu prednost i slavio veliku pobjedu.

(Kliker.info-SS)