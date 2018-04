Krajina na nogama : Više hiljada građana na mitingu podrške generalu Dudakoviću (Video)

Diljem BiH održani su danas skupovi podrške genaralu Armije BiH i njegovim saborcima iz 5. Korpusa a najmasovniji skup održan je na Gradskom trgu u Bihaću gdje se okupilo više od 10 hiljada građana Krajine, ali i drugih dijelova BiH.

Skup su podržavale sve boračke organizacije sa područja Unsko-sanskog kantona, kao i institucije vlasti u tom dijelu BiH. Organizirala ga je Koordinacija boračkih udruženja Unsko-sanskog kantona, zajedno sa Vladom USK i krajiškim općinama i gradovima. Istaknuto je kako je 5. korpus objedinio sve patriotske snage u jedinstveni front i bio štit odbrane i očuvanja opstojnosti i opstanka naroda tog kraja i vjerni čuvar Bosne i Hercegovine i njenog historijskog kontinuiteta.

Boračke organizacije su ranije pozvale građane da se okupe i na dostojanstven način pošalju poruku da čvrsto stoje uz generala Dudakovića i njegove saborce. Osim Dudakovića, u ovom slučaju terete se i Ibrahim Nadarević, nekadašnji komandant 517. brigade Petog korpsua, kao i niži oficiri i pripadnici korpusa Safet Salihagić, Ibrahim Šiljdedić, Ekrem Dedić, Adis Zjakić, Samir Solaković, Muharem Alešević, Redžep Zojić, Fatmir Muratović, Said Mujić, Husein Balagić i Ejub Kožnjenić.

Izražavaju uvjerenje da će Dudaković dobiti i pravnu bitku, kao što je i mnoge tokom rata kada je bio na čelu 5. korpusa Armije Republike BiH. Skup podrške generalu Dudakoviću i ostalima uhapšenim u petak počeo je na Gradskom trgu u Bihaću intoniranjem himne Bosne i Hercegovine.

Skupu su prisustvovali ratni komandanti, Salko Bukvarević, ministar za boračka pitanja FBiH, Šemsudin Dedić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH i predsjednik Kantonalnog odbora SDA, premijerUSK Husein Rošić, gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić, kao i ostali zvaničnici iz tog dijela BiH.

Fazlić se, kao domaćin i gradonačelnik, obratio i odao počast generalu Dudakoviću istaknuvši da je Dudaković simbol jedne borbe za slobodu, borbe koja je imala multietnički predznak. Zahvalivši se svima koji su doprinjeli očuvanju Bosanske krajine i Bihaća koji je bio u okruženju 1.201 dan, Fazlić je kazao da je Bihaćki okrug primjer krvave borbe za slobodu i opstanak, te da pripadnici 5. korpusa nisu imali nikakve osvajačke ambicije niti su pravili koncentracione logore.

– Ima naredba iz 1992. godine, od generala Ramiza Drekovića koju sam lično vidio, a u kojoj stoji da se ne smije niti jedan građanin Bihaća na silu otjerati da ide u razmjenu. Naši komadanti su to pisali u vrijeme kada su ljudi ubijani u Prijedoru, Čarakovu, Biljanima i Ključu. To smo mi! To je Bihać, to je Bihaćki okrug i to smo mi! – istakao je Fazlić, dodavši kako su pripadnici 5. korpusa uprkos što su bili takvi, sada dovedeni u situaciju da brane dostojanstvo svoje brobe i njenu svrhu i ciljeve.

Mirsad Selmanović je jedan od onih koji su se obratili na skupu. Obavljao je dužnosti komandanta 501. brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i načelnika Štaba 5. korpusa. Dva je puta ranjavan. Iz aktivne vojne službe povukao se 1999. godine, a penzioniran je 2008. godine. Autor je knjige Profesija i politika i nedavno objavljene Grabež 1992–1993.

On je za govornicom poručio da Atif Dudaković nije ratni zločinac i da nije “Ratko Mladić da se krije po šumama i štalama”.

– Svako od nas bi se dostojanstveno javio našim bosanskohercegovačkim isntitucijama i tako smo radili tokom perioda 1992-1995. godine. Zašto naš nijedan pripadnik nije procesuiran u Hagu, ni jedan vjerki objekat nismo srušili, niti smo vršili streljanja. Mi nismo bili nacionalno zagriženi niti smo bilo kome nanosili zlo osim u odbrani vlastitih života i teritorije – kazao je Selmanović.

Govoreći o svim karakternim i ljudskim osobinama koje su krasile generala Dudakovića, Selmanović je istakao da ovakav pristup i način ophođenja sa generalom Dudakovićem, te njegovo hapšenje predstavlja neciviliziran odnos državnih institucija koje su nažalost duboko ispolitizirane.

U ime Udruženja generala i kao prvi komadant 5. korpusa Armije BiH obratio se i general Ramiz Dreković, koji je tu dužnost obavljao prije generala Atifa Dudakovića.Istakao je vrline i čestitost Krajišnika i krajiškog naroda kazavši da su oni najdržavotvrniji dio naroda i građana Bosne i Hercegovine, što su pokazali tokom četverogodišnje opsade ovog kraja.

– Krajišni narod i krajiški čovjek nikada nije saginjao glavu i onda kada je to bilo najteže Krajišnik je s ponosom i dostojanstvom, uzdignute glave hodao Bosnom i Hercegovinom. Tako trebate i dalje nastaviti i ja vjerujem da će general Dudaković dokazati svoju nevinost. Nama nisu potrebni zapaljivi govori, niti bilo šta što će multiplicirati i praviti probleme u Bosni i Hercegovini, jer želimo državu ravnopravnih naroda i građana, i da konačno čovjek bude u fokusu, i da ima osnovna ljudska i građanska prava. To je naš glavni zadatak i na tom putu se moramo boriti i ne smijemo stati – istakao je general Dreković.

O generalu Dudakoviću i Petom korpusu govorio je i Hamdija Abdić Tigar, slavni komandant 502. viteške brigade Petog korpusa Armije BiH i sadašnji vijećnik u Gradskom vijeću Bihaća.

– Od Dudakovća nikada nisam dobio nikakvu naredbu o ubijanju i maltretiranju, a on je naređivao meni – kazao je Abdić, napominjući da je sastav 5. korpusa bio multietnički. Dodao je da je Dudaković heroj te da Bihać i cijela Krajina čvrsto stoje uz Dudakovića kao i ostale pripadnike 5. korpusa.

Na binu Gradskog trga u Bihaću su izašli na kraju skupa premijer USK Husein Rošić, federalni ministri Dedić i Bukvarević, savjetnik predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, Dževad Mahmutović, načelnici općina Unsko-sanskog kantona, gradonačelnik Bihaća, ratni generali i komandanti. Među prisutnima je bio i Dževad Topić, jedan od organizatora otpora u Sarajevu i drugi.

Poručeno je da Krajišnici ostanu jedinstveni kao što su bili i tokom najtežih trenutaka kada je opstanak Bosanske krajine bio doveden u pitanje, da čuvaju institucije svoje države i njenu cjelovitost i opstojnost kao što su do i do sada činili.

– Vjerujemo da će pravda na kraju pobjediti jer ona je uvijek bila na strani 5. korpusa i Krajine – poručeno je sa skupa u Bihaću.