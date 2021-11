Kraj noćne more : Ukrajina iz Zenice u baraž, a mi u nova nadanja (VIDEO)

Iako nam ova utakmica nije puno značila u rezultatskom smilu, dok je Ukrajina morala pobijediti za baraž, odigrali smo dosta borbeno i dobro, a nedostajalo je i malo sreće za nešto više.

U suštini, jedna dosta dinamična utakmica sa brzim tempom, ali i ne sa puno prilika, da bi gosti u nastavku uspjeli da slome naš otpor i da dođu do velike pobjede.

U prvih 45 minuta nije viđeno puno toga. Nekoliko dalekometnih i nepreciznih udaraca Ukrajinaca, a u tim pokušajima prednjačili su Yarmolenko i Malinovsky. Ipak, najbolju šansu u prvom dijelu imala je BiH.

U samoj završnici prvog dijela izveden je korner, Hadžikadunić šutira glavom i lopta se od stative odbija u peterac, ali Ahmedhodžić ne uspijeva da je proslijedi u mrežu, pa je ostalo 0:0.

Početkom drugog dijela pritisak Ukrajinaca, Malinovsky je imao dobru šansu, ali ga je Ahmedhodžić sjajno izblokirao, da bi ipak gosti poveli u 58. minuti. Pukla je naša odbrana na desnoj strani, na kraju je lotpa došla do Zinčenka, kojem nije bilo teško da matira Vasilja.

Nakon tog gola serija dobrih prilika za BiH, najbolju je imao Prevljak kada je makazicama gađao pod prečku, a ukrajinski golman izbacio u korner.

I kada smo se ponadali da bismo mogli da se vratimo, stigla je kontra Urajine, Dovbyk je izašao sam na gol i matirao Vasilja za 2:0.

Ukrajincima je bilo važno i šta će se desiti na meču Finske i Francuske, a tamo su gosti očekivano slavili s 2:0 i tako dodatno pogurali Ukrajince, koji su završili grupu s 12 bodova. Finska je na kraju osvojila 11 bodova, a BiH na četvrtom mjestu sa sedam bodova.

Kada se sve sagleda, užasne kvalifikacije i najgore od nastanka reprezentacije BiH, iako je do prije nekoliko dana sve izgledalo optimističnije jer smo bili u dobroj poziciji dva kola prije kraja, a uz to imali smo domaće mečeve. No, poraz od Finske je sve poremetio i više nije bilo izlaza.

BiH – Ukrajina 0:2

BiH: Vasilj, Ahmedhodžić, Hadžikadunić, Kovačević, Sušić, Prcić, Hadžiahmetović, Gojak, Stevanović, Demirović, Menalo.

Ukrajina: Buschan, Matvlyenko, Stepanenko, Zabarny, Sobol, Zinčenko, Malinovsky, Tymchyk, Tsyganbkov, Yaremchuk, Yarmolenko.

(Kliker.info-Face TV)