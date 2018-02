Krah američke berze : Crni scenarij uzdrmao svijet, ovakvo nešto nije viđeno od vrhunca velike globalne recesije

Američki burzovni indeksi u ponedjeljak su, nakon velikih gubitaka koje su već zabilježili u petak, potpuno potonuli te je ključni Dow Jones Industrials u jednom trenutku izgubio više od 1500 bodova ili gotovo 6 posto da bi se u vrlo nervoznom trgovanju ponešto oporavio, no dan je svejedno zaključio u minusu od oko 1175 bodova ili oko 4,6 posto.

Riječ je o najvećem burzovnom krahu na Wall Streetu u jednom danu od rujna 2008. godine i jednog od vrhunaca tadašnje globalne financijske krize, navodi BBC. Dow Jones je 29. rujna te godine izgubio 777.68 bodova, nakon što je američki Kongres toga dana bio odbio interventni paket težak 700 milijardi dolara koji je bio sastavljen nakon propasti investicijske banke Lehman Brothers.

Također, riječ je o najvećem padu Dowa u jednom danu u povijesti, barem kada je riječ o bodovima (u postocima je bilo i većih slomova).

Razlog za ovaj najnoviji sunovrat neki analitičari vide u snažnom porastu plaća u SAD-u što bi moglo dovesti i do bržeg rasta inflacije od očekivanog što bi pak za rekaciju moglo imati intenzivnije dizanje temeljnih kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi, američke središnje banke, a u konačnici bi to sve moglo dovesti do usporavanja rasta cijelog gospodarstva.

Osim Dow Jones Industrialsa, indeksa sačinjenog od 30 vodećih američkih industrijskih kompanija, velike su minuse zabilježili i tehnološki indeks Nasdaq kao i S&P 500, sačinjen od dionica širokog spektra kompanija.

Krah je uslijedio nakon višemjesečnog pozitivnog trenda, koji je predsjednik Donald Trump pripisivao sebi kao zaslugu, no koji su neki vidjeli kao opasno napuhivanje balona i pregrijavanje američke ekonomije. Nakon velikog pada u petak, minusi su zabilježeni i na burzama diljem svijeta, a reakcije na najnoviji pad mogu se očekivati tijekom noći na utorak na azijskim te u nastavku sutrašnjeg dana na europskim burzama.

– Ove godine, za razliku od 2017. kada je Dow Jones Industrials narastao za 25 posto, možemo očekivati puno veću volatilnost. Središnje banke su reducirale broj obveznica koje kupuju, a neke su počele i dizati temeljne kamatne stope. Sada smo u takvom ciklusu, upozorava Andrew Wilson, jedan od vodećih analitičara Goldman Sachsa.

S političke strane, analitičari upozoravaju da bi se godinu dana hvalisanja Donaldu Trumpu sada moglo obiti o glavu, s obzirom da je praktički svaki pozitivan pomak na Wall Streetu pripisivao sebi u zaslugu, a sada će mu biti gotovo nemoguće ograditi se od negativnih vijesti.

– Sam si je kriv za ovo, upozorio je za utjecajni Politico Charles Gabriel, analitičar u kompaniji Capital Alpha Partners, koji ističe da je predsjednik zapravo malo veze imao s kretanjima na burzi u usporedbi s donedavnom šeficom Federalnih rezervi Janet Yellen, čija je politika kamatnih stopa imala enorman utjecaj na stabilnost i oporavak američke ekonomije, koja bi sada mogla ući u novu fazu neizvjesnosti između ostalog i zbog novog čelništva Feda.

(Kliker.info-Jutarnji list)