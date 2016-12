Koridor dug 20 kilometara : Prvih 200 ranjenika izašlo iz ruševina istočnog Alepa (Video)

Kako je došlo do kolapsa Alepa?

Posljednje četiri godine Alep je ugrubo podijeljen na dva dijela – režim Bašara al-Asada kontrolirao je zapadni dio grada, a pobunjeničke snage istočni. Borbeni status quo počeo se raspadati u rujnu nakon propasti mirovnog dogovora. Snage odane režimu krenule su u ofenzivu, potpomognute ruskim zračnim udarima.

U tom je trenutku u istočnim dijelovima grada još uvijek živjelo oko 250.000 civila koji su se našli pod intenzivnim udarima iz zraka, među ostalim fosfornih i bombi za razbijanje bunkera. Međunarodna zajednica optužila je režim i njegova saveznika Rusiju za ratne zločine.

Kakva je trenutačno situacija u istočnom Alepu?

U dijelovima istočnog Alepa prema službenim se procjenama nalazi oko 50.000 ljudi. Lokalni izvori tvrde da je brojka dvostruko veća jer su se mnogi slili iz četvrti koje su posljednjih sedmica pale u ruke režima. Na istoku grada, stiješnjeni u samo nekoliko četvrti, još se bori oko 1500 pripadnika pobunjeničkih snaga, od kojih su 30 posto članovi džihadističke organizacije donedavno poznate pod imenom Front al-Nusra. Na pobunjeničkim područjima navodno radi samo jedna “bolnica”.

Što pad Alepa znači za Bašara al-Asada?

=Riječ je o velikoj pobjedi za režim Bašara al-Asada i njegove saveznike Rusiju, Iran, libanonski Hezbolah i neke iračke šijitske milicije. Padom Alepa postaje sve jasnije da se Asad ponovno prometnuo u značajnog igrača u Siriji kojega se, s obzirom na to da će kontrolirati sve glavne urbane točke u zemlji, neće moći ignorirati u procesu postizanja trajnog tranzicijskog rješenja u zemlji.

No, pad Alepa ne znači rješenje svih Asadovih problema. On će i dalje imati velikih problema u održavanju kontrole nad preuzetim područjima, kao što se pokazalo na primjeru drevne Palmire koju su pripadnici tzv. Islamske države (koji i dalje kontroliraju velika područja zemlje) nedavno, iskorištavajući činjenicu da su se svi fokusirali na Alep, opet pregazili.

Što pad Alepa znači za pobunjenike?

=Pad Alepa ozbiljan je udarac za opozicijske snage. One, doduše, i dalje drže pod kontrolom dijelove zemlje, no postaje sve izglednije da će morati promijeniti svoju taktiku borbe. Stručnjaci predviđaju da će se ubuduće manje fokusirati na zadržavanje teritorija i uspostavljanje vlastite uprave nad njim te sve češće pribjegavati pobunjeničkim taktikama “udari i bježi”. U svakom slučaju, najavljuju da neće odustati od borbi. “Alep je važno mjesto revolucije, ali nije i posljednje”, rekao je George Sabra, glavni pregovarač pobunjeničkih snaga. Začudo, s njim se slaže i sam Bašar. “Alep je dobitak, ali realno, to ne znači kraj rata”, rekao je nedavno u intervjuu.

Kako će se razvijati sukob u Siriji?

=Sve će ovisiti o silama te njihovim pojedinačnim, promjenjivim interesima. Postavlja se nekoliko ključnih pitanja: kako će se Ankara (koja napada IS i kurdske borce) nositi s činjenicom da bi Asad ipak mogao imati ključnu riječ u oblikovanju sirijske budućnosti; hoće li Moskva biti spremna i dalje držati leđa Asadu ako on odluči preuzeti kontrolu nad cijelom zemljom i, treće, kako će se postaviti Donald Trump.

(Kliker.info-JL)