KONTROVERZNI TURISTIČKI KOMPLEKS NA BALKANU : Na obroncima Bjelašnice niče superluksuzni resort namijenjen bogatoj arapskoj klijenteli (Video)

Na obroncima planine Bjelašnice, dvadesetak kilometara od Sarajeva, u ponedjeljak je položen temeljni kamen koji bi trebao označiti početak gradnje turističkog naselja namijenjenog arpskoj klijenteli pod nazivom “Buroj ozone” što ga financira investitor iz Dubaija.

Na prostoru od oko 140 hektara koji je u sastavu prigradske općine Trnovo trebalo bi biti izgrađeno nekoliko stotina vila te deseci hotela, reakreacijskih objekata i prodajnih centara.

Simboličnom početku izgradnje, uz bosanskohercegovačke uzvanike, bio je nazočan i bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić.

Ismail Ahmed koji se predstavlja kao izvršni direktor tvrke pod nazivom Buroj International Group, ujedno jedina osoba koja je o projektu do sada pregovarala s predstavnicima vlasti u BiH, ranije je najavio kako je planirano ulaganje do 4,5 milijarda konvertibilnih maraka (2,3 milijarde eura) u cjelokupni projekt koji bi u konačnici trebao ponijeti epitet najvećeg turističkog naselja na Balkanu.

Načelnik općine Trnovo Ibro Berilo pojasnio je na svečanosti u ponedjeljak kako je za početak planirano ulaganje 930 milijuna eura no odlučno tvrdi kako je rječ o pothvatu od povijesnog značaja.

“Ovaj projekt će spojiti ljude iz svih krajeva svijeta. Bit će ovo najveći integrirani turistički grad u BiH koji je namijenjen svim građanima i turistima iz cijeloga svijeta”, izjavio je Berilo.

I bivši hrvatski predsjednik Mesić ne dvoji kako je riječ o važnom i poticajnom događaju.

“Ovo treba biti poruka da se na ovom i drugima mjestima isplati ulagati. Današnji potez mnogo znači za privredu BiH ali i za njoj susjedne zemlje”, izjavio je Mesić.

Investitorima je zapravo nakana ponuditi na prodaju stambene objekte koje izgrade uz početnu cijenu po četvornom metru od 2300 KM (1176 eura). No ta cijena vrijedi samo za kupce koji kane kupiti cijele vile površine od 1500 do 2200 četvornih metara.

O tvrtki koja se pojavljuje kao investitor nema potpunijih podataka. Na njihovoj mrežnoj stranici mogu se pronaći tek općeniti podaci koji govore da su počeli poslovati 2007. godine te da su jedna od vodećih tvrtki u Dubaiju koja se bavi nekretninama.

Prostor u BiH na kojemu Buroj International Group kani graditi turističko naselje rijetko je naseljen no krasi ga netaknuta i do sada u cjelosti očuvana priroda.

Ekološke udruge izrazile su zabrinutost zbog izvedbe ovog projekta jer on zahvaća područje dragocjenih izvorišta pitke vode nužnih za opskrbu Sarajeva a prije početka radova nisu urađene potrebne procjene mogućeg utjecaja gradnje na okoliš.

Podsjetili su na to kako je je ranijih godina prekomjerna gradnja na području skijaškog središta Babin do na Bjelašnici dovela do onečišćenja zemljišta otpadnim vodama. U konačnici je to dovelo i do onečišćenja vodotoka rijeke Bosne koja je već na samom izvorištu godinama zagađena fekalnim bakterijama.

