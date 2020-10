Kontroverzni epidemiolog kategoričan : U skoro svim zemljama će biti drugi val koronavirusa, u Švedskoj toga neće biti

Broj zaraženih koronavirusom se povećava širom svijeta. Prema posljednim podacima svjetskih nadležnih organizacija Švedska je ponovo počela prijavljivati veće brojeve slučajeve zaraze koronavirusom.

U četvrtak su tako imali 1.075 slučajeva, dok su jučer prijavili 596 slučajeva.

Podsjećamo, Švedska je imala drugačiji pristup od ostalih zemalja te je ostavila otvoreno većinu škola, restorana i poslovnih subjekata tokom pandemije, bilježi lagani rast oboljelih od početka septembra, javlja Reuters.



Za svjetske medije je glavni švedski epidemiolog Anders Tegnell kaže kako zemlje poput Nizozemske, Španije i Francuske trenutno ulaze u drugi val, ali i da to nije slučaj sa Švedskom.



– To bi značilo da se virus znatno širi velikim dijelovima društva, a mi to u Švedskoj nemamo, rekao je novinarima, ali i dodao kako porast slučajeva treba shvatiti jako ozbiljno.

