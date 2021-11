Kongres Naroda i pravde : Elmedin Konaković ostaje predsjednik, zamjenici Kemal Ademović i Denis Zvizdić

Elmedin Konaković, kao što se i očekivalo, ostaje predsjednik stranke Narod i pravda koju je osnovao prije tri godine. To je odlučeno na prvom stranačkom kongresu koji je održan danas u sarajevskom Domu mladih.

Konaković nije imao protukandidata, pa je izbor predsjednika nakon predstavljanja ekspozea bio samo stvar formalnosti.

Za zamjenike predsjednika izabrani su Kemal Ademović i Denis Zvizdić.

Na Kongresu je kazao da je poziv u jednu tešku borbu urodio plodom i da je ponosan na sve što su članovi NiP-a prešli do danas. Naglsio je da su samo najoptimističniji vjerovali da je u ovoj zemlji moguća politika bazirana na principima.

“Mi smo to dosljedno slijedili, pokazali smo da je drugačija politika u ovoj zemlji moguća i ja sam danas najponosniji predsjednik jednog političkog subjekta u BiH”, kazao je Konaković i poručio da niko u NiP-u nije podložan pritiscima.

“Svjedočim danas da ste se uvjerili da sve što smo na početku govorili, desilo se. Prošli ste kroz pritiske i ponude i dominantno tijelo NiP-a nije ustuknulo, možda poneki pojedinac jeste. Mi nismo za milimetar ustuknuli od principa i zato danas imamo povjerenje građana na svom pedlju BiH”, poručio je članovima NiP-a I gostima koji su prisustvovali Kongresu.

On je kazao da niti jedan pojedinac – član NiP-a nije za sebe tražio bilo šta nauštrb javnog interesa.

“To razbija sve floskule da promjene nisu moguće”, dodao je i naglasio da je sarajevska vlada dobar primjer.

“Prvi fenomen jeste da su se političke stranke dogovorile o programskoj koaliciji, stavile to na papir i objavili javno da svaki građanin i novinar može provjeravati šta mi to radimo. To dokazuje da različite stranke mogu interese društva staviti ispred stranačkih. Drugi fenomen je fenomen NiP-a da u oba saziva vlade najveći broj ljudi su nestranački. Ni to nisu vjerovali da može, a dokazali smo da može. Biramo ljude po kvaliteti, moralu i etici”, kazao je i rekao da će se zalagati da najbolji ljudi budu na čelima institucija.

Iz Naroda i pravde su poručili da je stranka za tri godine uradile značajne projekte i postavila određene standarde, a da imaju velike planove i za svjetliju budućnost Bosne i Hercegovine i sve njene građane.

(Klikewr.info-agencije)