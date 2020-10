Konaković u Pressingu : Dodik i Čović se neće moći igrati s nama kao sa Izetbegovićem (VIDEO)

Lider naroda i pravde Elmedin Konaković, večeras u Pressingu na N1 je kazao, da dvije stvari sa liderom SDA Bakirom Izetbegovićem vidi drugačije.

“Prvo, on vanistitucionalno djeluje i u SDA. Ne poštuje organe stranke, njene zaključke, tu politiku vodi i kreira sam. Više boli što ne poštuje institucije ove države. Kojović je rekao jednu dobru dijagnozu: Ove su stranke napravile sistem u kojem vas štite stranke, a ne štite vas državne institucije. Ako želite bilo kakvo pravo može kroz stranke, a ne može kroz institucije. Zapravo, on je na to pristao. Pristao je da ta priča Dodika i Čovića o isključivo etničkom konceptu u BiH zapravo, evo tim djelovanjem, odlaskom tamo kod Plenkovića, samo se sa time složio, umjesto da vrisne i kaže “ne, ne može, Bošnjaci to neće, Bosanci to neće””, rekao je Konaković.

Hoćete li izaći Izetbegoviću na megdan?

“Ovim tempom kojim se razvija Narod i pravda, sad u 43, a do narednih izbora sigurno u barem stotinjak općina ćemo imat kadidata za člana Predsjedništva. Da li će to biti neko od nas ili ćemo to u široj bosanskoj platformi okupljenoj oko koncepta programa, mjera principa, nastupiti sa ljudima sličnim, naravno, prerano je govoriti. Narod i pravda sa 43 organizacije i infrastrukturom koja još nije razvijena i nije neko ko sad treba lupa šakama od sto. Mislim da ćemo u te 43 opštine pobijedit SDA”, istaknuo je Konaković.

Ima li tu Republike Srpske?

“Ima tu dobra priča u kojoj nas optužuju. U Višegradu imamo ekipu vrhunskih ljudi…”

Optuženi ste da rušite u Višegradu bošnjačko jedinstvo?

“Jeste, rušimo to jedinstvo koje je 1997. imalo 7000 glasova, a SDA nas je dovela sa ovim jednim odbornikom koji sada ronda na 307 glasova. I buni se se što je snažna vojska koja je branila BiH stala na liste, i njima to smeta”.

Kako biste sa Dodikom i Čovićem?

“Kad sjednemo sa Dodikom i Čovićem nećemo tražit pregovarača, da naše žene budu direktorice ustanova, direktori OSA-e… nećemo pijačarski pregovarat u ime Bosanaca i Bošnjaka kako rade danas. Oni su ostvarili svoje ciljeve i istovremeno su im isporučili kompletnu državu. Pogledajte tu priču oko Doma naroda, Dodika I Čovića koji imaju aposolutnu vlast, njih dvojica su zakonodavci u BiH, jer šta oni neće – ne prolazi. Zamislite da je Izetbegović ostavio Zvizdića na čelu Vijeća mInistra i da je umjesto Dušanke Majkić, Ivanić, a da su u Zenici istovremeno glasali gdje su glasali za HDZ, da su podržali SDP, i da imamo po dva kod Hrvata i Srba.

Zvizdić je danas mogao legalno i legitmno vodit ovu državu naprijed. Ispunio sve želje kad je riječ o KCUS i prof. Izetbegović. To su zahtjevi pregovarača sa ove strane, kad dođe ozbiljna ekipa. Pročitao sam o sebi neki dan… Tagovao me na Twitteru Ognjen Tadić i rekao suštinu naših odnosa: Ma vi samo nešto pametujete, ima taj Konaković koji je uzeo pušku i ratovao protiv nas, kad smo ratovali, a istovremeno je hrabar da napravi kapelu vidovdanskih heroja zato što je današnje vrijeme i znamo da bi on ponovo ratovao a znamo da i ponovo i ne bi. Imamo puno dokaza i argumenata zašto ljudi isporučuju sistem i zašto slabe institucije države, i zašto idu niz dlaku Dodiku i Čoviću a zapravo samo verbalno galame. To su primjeri, i mi nećemo raditi tako, radit ćemo potpuno drugačije. Prvi pregovor uslova će biti da se riješe ključna pitanja u RS kad je riječ o Bošnjacima, koliko ima tamo zaposlenih ljudi, šta je sa bosanskim jezikom, grupom nacionalnih predmeta… Kada je to ova strana postavila, nikad”, zaključio je Konaković.

(Kliker.info-N1)