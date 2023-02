Konaković potvrdio : Almir Džuvo i zvanično kandidat za direktora OSA-e

Almir Džuvo i zvanično je kandidat za direktora OSA-e, a Osmica je faktički smijenjen danas, potvrdio je Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova, portal Raporet.On je to saopćio novinarima nakon sjednice obavještajnog odbora na kojem je mijenjao ministra odbrane Zukana Heleza. Dodao je da je donesna odluka da se razriješi Osman Mehmedagić.

“I da se imenuje Almir Džuvo, Risto Zarić i Damir Bevanda”, rekao je Konaković.

“Nakon dugih razgovora, koncenzusom je dogovoreno. Bilo je tumačenja koje smo dobili od pravnih eksperata, identično je tumačenje kao kod članova Predsjedništva BiH, treći mandat ne može obnoviti. On je imao pauzu i nema prvnih smetnji”, naveo je Konaković. “Na kraju moram reći, NiP je imao hrabrost da preuzme na sebe to, imali smo prijedloge, nismo dvojili kapacitet Džuve. Da smo znali da ima smetnja ne bi podržali. Ali nismo sami, to je rješenje oko kojeg se najviše slažemo. Da to bude profesionalne služba i da ne bude politička služba”, rekao je. “Pored njegove ekspertize, on može početi odmah raditi. Neka nova lica trebala bi vrijeme adaptacije. U petak smo donijeli tu odluku i podržali kandidata”, istakao je Konaković.

On je kazao da nije bilo pravnih smetnji za imenovanje Zarića kao zamjenika direktora OSA-e koji je kandidat SNSD-a. “Možemo reći da je Mehmedagić smijenjen danas”, zaključio je Konaković.

(Kliker.info)