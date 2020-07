Konaković odgovorio na optužbe : Nismo mi budale da rušimo ovu državu, mi rušimo ovakvu vlast

“Potpuno mi je logično da Izetbegović izdavaja mene iz kompletnog ovog opozicionog bloka i da govori najviše o Narodu i pravdi, jer zna šta se na terenu dešava. On zna koliko ljudi je u zadnjih mjeseci prelazi iz SDA i vidi alternativu u Narodu i pravdi, on zna da ćemo na izborima biti najozbiljniji oponent toj njegovoj politici.

“Niko nije lud, te institucije su naše, to nisu Izetbegovićeve institucije on misli da jesu i tako se ponaša prema zemlji, jer sve što je državno to je stranačko.

“Posebno je impresivno, kako to Izetbegović i Komšić pokušavaju spinovati. Samo pogledajte zadnjih godinu i po, Izetbegović je najavom ukidanja imena RS, pa davanje roka Dodika da se on popravi i naravno ispalio još jedan ćorak.

“U zemljama trećeg svijeta, zemljama autokratije izbori nisu upitni, je to je osnovno građansko pravo kada je riječ o nekom političkom bontonu. Čini mi se da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u Europi i šire, a možda i među zemljama trećeg svijeta, koju su političari doveli u fazu da izbora neće biti. Onda pristalice ovih valdajućih stranaka relativiziraju to da neće biti izbora”, rekao je lider Naroda i pravde Elmedin Konaković .

A zna i koliko smo hrabri, zato se najvjerovatnije plaši nas. Nije to samo on to su i njegovi koalicioni partneri, ne iznenađuje već nam laska da je Narod i pravda za samo dvije godine posatao najveća pratnja ovom sistemu”, poručio je on.

(Radio Sarajevo)