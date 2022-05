Konaković odgovorio Izetbegoviću: Jeste li izdali našu domovinu, borbu i žrtve ili ste samo nesposobna, bahata minderaška vlast?

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović oglasio se o propaloj reviziji presude protiv Srbije.

Naime, on je u svom saopćenju naveo kako je cijela tema ponovo aktuelizirana nakon što je istražiteljica Haškog tribunala Nevenka Tromp objavila nove detalje te ga ponovo optužila kao glavnog krivca za propast cijelog slučaja.

Na ovo je odmah reagirao lider Naroda i pravde, Elmedin Dino Konaković. Njego status prenosimo u cijelosti:

“Preozbiljna je za nas priča revizija presude, nikakve veze nema sa izborima. Važna je zbog naše prošlosti, a još važnija zbog budućnosti naše zemlje. Nisu Bosanci i Hercegovci zaslužili mahalsko-uličarske odgovore na važna pitanja o reviziji kakve je danas bahato ponudio predsjednik SDA u direktnom obraćanju javnosti, a i meni lično.



Umjesto odgovora napao je sve one koji postavljaju pitanja. Zašto je insistirao na agentu za kojeg sam kaže da nije imao legitimitet? Zašto je supotpisao ugovor sa agentom koji nema legitimitet na 150.000 KM? Zašto ambasadorica nije predala zahtjev za reviziju? Zašto je u Vijećnici rekao da ima nove dokaze i činjenice, a 2020 u intervjuu za AJB rekao da istih nije bilo? Zašto je čekao 10 godina, do zadnjeg minuta, da reviziju pokrene?



Zašto ozbiljan istraživački tim nije prekopao cijeli Balkan da potvrdi ono što svi znamo? Šta je u konačnici pisalo u zahtjevu za reviziju? Zna li da je njegov glavni savjetnik rekao da je Crnadak naredio ambasadorici da ne predaje zahtjev i da tvrdi da ga je ambasadorica poslušala? Zna li da Zahiragić tvrdi da Bakir I. nije angažovao Softića iako su dokumenti javni? Zašto svakim nastupima jedni druge demantuju?



Niti na jedno pitanje nije dao odgovor. Ima još zašto, al’ znam da odgovora od njega neće biti.

A zna i on da mi na ovoj temi nećemo stati, do zadnjeg daha tražićemo istinu zbog našeg naroda, naše domovine, naših žrtava i njihovih porodica. Ja sam siguran da ćemo do istine na kraju ipak doći.

Metod da na ozbiljna pitanja i ozbiljne teme stranačka mašinerija odgovara napadima i uvredama postao je zvaničan koncept SDA.



Izdajnici, munafici, licemjeri, Gavrilo, krmojedi, partizani, ustašoljupci, naravno i četnici vrlo često, bili bi svi oni koji se režimu suprostave ili postave pitanja. Do “vidi mu frizure” su došli u svojoj nemoći da ponude odgovore na važna pitanja našeg društva. Na pitanja koja sam mu postavio odgovorio je da mi je “sumnjiva diploma DIF-a”, na frizuru mi se nije žalio. Po mjerilima predsjednika SDA moja diploma sigurno jeste i sumnjiva i sporna. Stečena na UNSA, oba ciklusa. Profesori i asistenti ozbiljni i kvalitetni ljudi. Diploma potpisana od rektora UNSA.



Provjerena nekoliko puta, barem jednom po nalogu Bakira I. lično. Prijava po prijava, ispit po ispit i sve je svojim očima vidio. Dostupna i dalje u arhivi fakulteta. Nepostojeća diploma prvog saradnika po mjerilima predsjednika SDA je uredna. Pogrešno kupljena diploma istog saradnika jednako uredna. 14 nepostojećih ispita prve saradnice i saputnice je ok, a samim tim i magistarski logično ok. Diploma omiljenog gradonačelnika pod Hajrizovim mentorstvom je ok. Diplome sa Pala i Sokoca ministara u Vladi FBiH su skroz ok. Meni je onda potpuno ok što je moja diploma po mjerilima Bakira I. “sumnjiva”



Stari spinovi i stare uvrede ipak nisu odgovori na važna pitanja. Na ono ključno nisu sigurno.

Jeste li izdali našu domovinu, našu borbu i naše žrtve ili ste samo nesposobna, aljkava, bahata minderaška vlast Bakir Izetbegović? Shvatate li uopšte šta nama znači poraz u ovoj borbi za istinu i pravdu?”, napisao je Konaković.

(Raport)