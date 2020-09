Konaković o ostavci Čampare : Ova vlada je pala

Komentarišući neopozivu ostavku Aljoše Čampare na funkciju člana Predsjedništva Stranke demokratske akcije (SDA) predsjednik Naroda i pravde (NiP) Elmedin Konaković je najavio formiranje nove Vlade Kantona Sarajevo.

Za Konakovića ovakva odluka Čampare, koji je i zastupnik u Skupštini KS-a, nije neočekivana.



– Bilo je očekivano nakon što sam zadnjih pola godine ili malo duže vidio sličan scenarij kroz koji sam i ja prošao. Čampara je počeo glasno ukazivati na probleme u funkcionisanju stranke. Ukazao je objektivno na probleme i bio u istoj situaciji u kojoj smo i mi bili. Nije se borio za svoj status jer on tamo status već ima. Nego je počeo govoriti o lošim pojavama poput afere ‘Asim’ i nekih drugim. Znao sam da se u SDA nije ništa promijenilo, čak je i gore nego kada smo mi bili, rekao je za Klix.ba.

Konaković ističe da je vlada pala i već je najavio formiranje nove vlade.

– Ova vlada je pala. U fokusu će biti preslagivanje koje će se desiti, ali znate kako mi to radimo. Mislim da već od sutra kreću timovi za reviziju naših 300 mjera i 29 principa. Program moramo prilagoditi stanju pandemije i posebnim okolnostima. To mora biti set novih mjera i naravno oko tog programa ćemo okupiti zdrave snage koje će praviti novu vladu. To uopće nije upitno. Pitajte Čamparu kakva će biti njegova pozicija u ovom procesu. Nije on bio na koga smo se primarno oslanjali kada smo govorili o brojevima jer nama ni brojevi nisu bili prioritet, zaključio je Konaković.

