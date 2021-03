Konaković bez pardona : Ova vlast ne zna kupiti ništa regularno, znaju samo namještati tendere

Ova vlast ne zna ništa kupiti regularno. Znaju samo namještati tendere, napraviti neku aferu “Respiratori”. Postoji ta post “Respiratorska” trauma, vidi se da su u grču. Oni imaju druge interese plus efekat post “respiratorske” traume, kazao je danas za N1 Elmedin Konaković, lider Naroda i pravde u razgovoru za N1.

Jeste li se vakcinisali u Turskoj?, bilo je jedno od pitanja za Konakovića na šta je kazao:

“Nisam, možda su bile neke opcije ali nisam“.

Nabavke vackine?

“Logičan je slijed događaja s obzirom na sve što se dešava u ovoj zemlji. Ono što demonstriraju Dodik, Izetbegović i Čović je ono što je primarno za ljude u njihovim strankama. Tri lidera koje zanimaju neke druge stvari“, kazao je Konaković.

Kaže da razumije ugostitelje povodom nezadovoljstva radi lockdowna.

“Razumijemo ugostitelje koji rade inače težak posao, taj korona zakon na nivou FBiH je neko vrijeme im bio opcija. Ostavljeni su sada sami sebi. Oni su došli pred kantonalnu vladu da traže prvo vakcine, nije to adresa.

Ova vlast ne zna ništa kupiti regularno. Znaju samo namještati tendere, napraviti neku aferu “Respiratori”. Postoji ta post “Respiratorska” trauma, vidi se da su u grču. Oni imaju druge interese plus efekat post “respiratorske” traume“, kazao je i dodao:

“Postavlja se opravdano pitanje šta donosi sarajevski lockdown kad se na okolnim planinama derneči, ide po okolnim kafanama? Čuo sam rezervišu se svirke po nekim lokacijama, po RS-u. Inače ne postoji dobra veza izmešu FBiH i kantona, posebno KS, gdje SDA nema vlast. Nažalost, viši nivoi vlasti ne mijenjaju svoj odnos ni u pandemiji”.

“SDP je bio poslao u proceduru novi “korona zakon”, vlast u FBiH je to glatko odbila i sada nam nedostaje takav jedan zakon”, dodao je Konaković.

Potencijalna kandidatura i izjave Ivane Marić?

“Mi nemamo zvaničnu potvrdu da je Naša stranka nju delegirala, to smo saznali iz medija. Tako smo čuli i vidjeli nekoliko izjava Ivane Marić koje zaista ne mogu nazvati dobrim, nego lošim. To zaista ne mogu pripisati njenom nekom radikalizmu,jer čini mi se da je jednako išla sa kritikama prema Srbima, Hrvatima i Bošnjacima koje imaju dozu analitike. Čuo sam da se izvinila Bošnjacima. Evo ja kao Bošnjak prihvatam izvinjenje, ali možda je problematičnija izjava o Haškom tribunalu, da nam nije trebao. On je vratio tračak pravde prema stradanjima Bošnjaka. To su vrlo vrlo nesmotrene izjave koje legitimno isplivaju i postavljaju se kao teze kada neko treba biti biran na funkciju. Mi nismo zaiuzimali stavove hoćemo li podržati Ivanu Marić, čekamo zvanično da vidimo hoće li biti kandidat“, kazao je Konaković i pojasnio:

“U vremenu stradanja Bošnjaka, genocida koji je presuđen, teško je nama Bošnjacima se nositi s nekom analizom toga što mi jesmo. Neko kapaciteta Ivane Marić bi to morao shvatiti. Zato naša priča funkcioniše dobro; SDP, Naša Stranka i Narod i Pravda; te teme nisu bile naše svakodnevne teme, one ne riješavaju probleme građana a naprave ovakve probleme kakve naprave. Mi smo potpuno fokusirani na radikalnu borbu protiv korupcije, partokratije ali ovakve stvari nam ne olakšavaju”.

“Nisam se susreo u Turskoj sa Erdoganom. Imali smo sastanke sa nekim delegacijama, kao delegacija Naroda i Pravde. Uradili smo puno dobrog posla tamo, bilo je i članova AKP. Nema tu nekog nadmetanja ko će kome biti bliže. Nismo se sastali sa Erdoganom niti je to bio plan”, kratko je komentarisao svoj boravak u Turskoj nedavno.

(Kliker.info-N1)