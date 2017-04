Komšije kakve se samo poželjeti mogu : Dok drugi ratuju oko teritorija, Norveška želi Finskoj pokloniti planinu

Dok se Hrvatska sa Slovenijom spori oko Piranskog zaljeva, Rusija povećava svoj teritorij aneksijom Krima, a Sjedinjene Američke Države podižu zidove da bi sačuvale svoje granice, u Norveškoj se pojavila ideja koja je u potpunoj suprotnosti ovakvim teritorijalnim nastojanjima. Tamo, naime, razmatraju da Finskoj, koja slavi 100 godina svoje neovisnosti, za rođendan poklone djelić svoje zemlje.

Radi se o vrhu planine koja se većim djelom nalazi u Finskoj i na kojoj je i najviši njezin vrh. Pomicanjem granice za samo 31 metar na tom mjestu Finska bi dobila i novu najvišu točku u zemlji. Inicijator ideje umirovljeni je norveški geograf Bjørn Geirr Harsson koji u videu što promovira projekt kaže kako mu je pala na pamet još 1972. godine kad je obavljao mjerenja na tom terenu.

„Diljem svijeta zemlje se bore ili ratuju za teritorij, ali u ovom slučaju Norveška je spremna dati maleni dio svoje zemlje ne tražeći ništa zauzvrat“, rekao je Geirr Harsson, a citira ga britanski Independent. Ništa protiv ovakve geste nemaju niti stanovnici lokalne zajednice u Kåfjordu gdje se nalazi vrh planine koji se predlaže pokloniti Finskoj.

Ideju pozdravlja i norveški premijer, no prepreku njezinoj realizaciji vidi u prvom članku ustava Norveške koji kraljevinu Norvešku opisuje kao “nedjeljivu i neotuđivu“. To je bio i razlog zbog kojeg je ova inicijativa krajem prošle godine odbijena, no nikako i zaboravljena. Podržavaju je brojni pristaše koji smatraju da bi time poslali snažnu poruku svim zemljama koje se sukobljavaju zbog nacionalnih granica.

