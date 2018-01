Komšićevo pismo građanima BiH: Neka  zadnje što nam je ostalo bude motiv u borbi protiv podjele i izdaje države!

Predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić obratio se građanima Bosne i Hercegovine pismom koje prenosimo u cjelosti.

Obraćavam se kao jedan od vas, pozvan da govorim o onome što se šuti. Građani Bosne i Hercegovine, građani Federacije, osjećam moralnu potrebu da kažem ono što ne smije biti prešućeno. Vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine ( SDA, HDZ ) izalazi iz okvira legalnog djelovanja. Jedna od institucija Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju Predstavnički Dom Parlamenta Federacije, njen građanski dom, otuđen je od građana od strane vladajuće garniture. Otuđen sa ciljem konačne podjele Bosne i Hercegovine. To je istina koja danas mora biti izrečena da se već sutra ne bi probudili u državi koje nemamo.

Nakon što je Predstavnički Dom Parlamenta Federacije, na čelu sa predsjedavajućim koji dolazi iz SDA, dva i pol mjeseca, mimo svih obzira , te kršeći Poslovnik o radu odbijao da zakaže sjednicu na kojoj bi se raspravljalo o SDP-ovom i DF-ovom prijedlogu izmjena Zakona o izbornim jednicama i broju mandata, vladajuća koalicija ( SDA, HDZ ) odlučila se da opstruira održavanje sjednice i pokretanje rasprave o ovom prijedlogu kojim se provode odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i kojim bi se omogućilo nesmetano održavanje izbora te provođenje izborne volje građana.

Zastupnici SDP-a i DF-a bukvalno su od strane vladajućih spriječeni da kroz Parlament Federacije čiji sastav odražava demokratsku volju građana predlažu rješenja. Vladajuća koalicija kidnapovala je Parlament Federacije i pretvorila ga u besprizornu Skupštinu u kojoj glas i prijedlog građana ne vrijede apsolutno ništa, dok sa druge strane vrijede jedino njihovi dogovori o njihovoj zajedničkoj pljačci građana Federacije.

Vrijedi u toj besprizornoj Skupštini pored pljačke građana i dogovor o podjeli države Bosne i Hercegovine, koju, po njihovom mišljenju, treba započeti tako što Bošnjaku iz Stoca neće biti omogućeno prisustvo u Domu naroda Parlamenta Federacije, dok će Hrvat iz Srednje Bosne morati opet da seli u Bobanovo selo ukoliko želi biti među legitimnima. Srba, i ostalih u njihovim vizijama odavno već nema, ili ukoliko ih ima, ima ih tek utoliko koliko su im nisu smetnja u njihovim planovima podjele države.

Građani, Vama je kao i meni sasvim jasno da HDZ nastavlja politiku Franje Tuđmama. Ta politika ima svoje kratkoročne i dugoročne ciljeve. Kratkoročni cilj je etnoteritorijalizacija Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno formiranje etničkih izbornih jedinica, ali tek kao pretpostavka za dugoročni cilj, disoluciju Bosne i Hercegovine. Srećom uvođenje takvog principa ne samo da je u suprotnosti sa onim što Bosna i Hercegovina kroz stoljeće jeste, a jeste multietnička država svih njenih građana i naroda, nego i u suprotnosti sa svim demokratskim tekovinama civiliziranog dijela svijeta. Međutim, mi građani Bosne i Hercegovine, nakon svega preživljenog iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu ne smijemo vjerovati u to da je za našu i sudbinu naše domovine, od nas zabrinutiji bilo ko drugi do nas samih. Zato Vas pozivam da dignete svoj glas protiv podjele države čiju smo opstojnost krvlju platili! Ako to prvo ne uradimo mi, neće niko!

Građani, Vama je kao i meni sasvim jasno, ko neće dignuti glas protiv podjele države. Upravo oni koji se slažu sa našim građanskim prijedlogom, oni koji mu ne mogu naći nikakvu zamjerku, osim što potiče sa naše strane kao izraz volje građana. Njihovo istovremeno deklarativno slaganje i suštinsko protivljenje našem prijedlogu najveći je oblik političkog licemjerstva i savijanja kičme pred njihovim Tuđmanovim partnerima. Između podrške rješenju i deblokadi Bosne i Hercegovine oni biraju sluganstvo političkim nastavljačima Franje Tuđmana!

1994. godine, tadašnji predsjednik SDA Alija Izetbegović, cijeneći žrtvu koju su građani Bosne i Hercegovine podnijeli u borbi protiv podjele Bosne i Hercegovine, sebi nije smio potpisivanjem Vašingtonskog sporazuma dopustiti ovoliku količinu kompromiserstva sa interesima države Bosne i Hercegovine. Danas njegova SDA ne samo da sebi to dopušta nego optužuje sve one građane koji na tu politku trulih kompromisa i izdaje interesa države Bosne i Hercegovine gledaju sa gađenjem. Ti ljudi su spremni izdati i ono što je Izetbegović 1994. smatrao nedopustivim, a da ne kažem da nisu spremni do kraja udovoljiti svojim koalicionim partnerima sa kojima se od rata na ovamo zajedno valjaju u mulju i blatu kriminala koji ih povezuje tako čvrsto da ih u tome izgleda ne može razdvojiti ni dilema hoće li ili neće podržati razgradnju države, hoće li ili neće podržati borbu protiv razgradnje države.

Građani, koalicija za podjelu i razgradnju Bosne i Hercegovine krenula je u otimačinu institucija. Od građana su otuđili sve osim časti. Neka zadnje što nam je ostalo bude motiv u borbi protiv podjele i izdaje države! Na to nas obavezuju oni kojih više nema, i oni koji tek treba da dođu!

