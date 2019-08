Komšićeva poruka uoči klju8čne sjednice : Dogovor o ANP-u i mandataru će biti pobjeda svih nas

Uoči sjednice Predsjedništva BiH kada će se raspravljati o usvajanju Godišnjeg nacionalnog plana za NATO (ANP), a na vanrednoj sjednici o mandataru za Savjet ministara, predsjedavajući Željko Komšić izjavio je da bi teško našli sretniju osobu od njega ako se dogovore.



“Čini mi se da bi teško našli osobu koja bi bila sretnija od mene ako bismo uspjeli postići dogovor o ANP-u, a i oko mandatara. To bi onda bila pobjeda za sve nas bez obzira na politička uvjerenja”, rekao je Komšić.



Obje sjednice, i ona redovna o ANP-u i vanredna o mandataru za Savjet ministara biće održane. Različite poruke su poslali prethodnih nekoliko dana politički lideri. Dodik ističe da neće glasati za ANP, dok Izetbegović i Džaferović danas šalju poruke optimizma.



Da li će sutra uoči sjednice doći do određenog kompromisa, do usvajanja određenog zaključka u vezi ANP-a ili će politička kriza postati još dublja, teško je procijeniti.



“A dogovor bi sigurno pozitivno odjeknuo ne samo u BiH nego u cijeloj regiji. Takav dogovor bi pozdravili i svi relevantni međunarodni faktori i vlade prijateljskih zemalja”, smatra Komšić.



Rok koji su lideri SDA, SNSD-a i HDZ-a postavili u sporazumu za formiranje vlasti ističe 5. septembra, ipak, već sutra će se mnogo toga znati.



Predsjedništvo sutra može usvojiti i određenu odluku kojom bi eventualno kupili dodatno vrijeme za pronalazak rješenja ili definitvno “zakovati” trenutne političke pozicije, zbog čega bi ispaštali samo građani ove zemlje.