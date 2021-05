Komšić zaprijetio Čoviću: Ako bude trebalo opet ću ga pobijediti

Željko Komšić, član Predsjedništva BiH, rekao je u intervjuu za N1 da je Dragan Čović miljenik Johanna Sattlera, šefa Delegacije EU. Komšić je istakao i to da vjeruje da će ponovo pobijediti Čovića na izborima ukoliko se kandiduje 2022. godine. Izrazio je i sumnju da će izbora biti, jer kako sada stvari stoje, vjeruje da će ih Čović i Dodik blokirati.

Da li je Čović miljenik Johanna Sattlera?

“Jeste. To je moj utisak”, izjavio je Komšić.

On je kazao da nije siguran ni u to da li će se kandidovati 2022. godine.

“Nisam donio tu vrstu odluke. Malo mi je besmisleno da razmišljam o tome, a izbora možda i ne bude. Kako stvari stoje i kako ih ja vidim – Dodik i Čović bi mogli blokirati održavanje izbora”, istakao je.

“Ovaj posao koji radim – radit ću ga do kraja. Nije to problem. Biti ću bitku do kraja. Pao ili se podigao, svjedno je”, naveo je.

“Da li ću se kandidovati – ovisi o masi stvari. Ako bude situacija kao sada – vjerovatno ću se kandidovati. Ako bude stabilnije – mislim da sam završio svoj posao”, naveo je.

Da li ima šanse bijediti Čovića?

“Mislim da imam. Ne da mislim, siguran sam”, kazao je.

Hoće li DF nestati, u smislu ujedinjenja sa nekoliko stranaka?

“To će se završiti nekom vrstom ujedinjenja. Da li će Platforma za progres učestvovati ili ne vidjet ćemo. Ja nisam od Hadžikadića tražio ništa, on je taj koji je preko Mire Lazovića došao meni da se ide s tim ujedinjenjem. Ja sam rekao – lično mislim da je to dobra ideja. Da treba ići u ukrupnjavanje političkih subjekata. Predsjendištvo DF je reklo ok, idemo u to”, naveo je Komšić.

“Na provom sastanku bio Hadžikadić, DF, GS, Socijaldemokrati, rekao sam – da odagnam sve dileme oko bilo čega, rekao sam im – vi da znate, ne vidim se niti na čelu te stranke niti u rukovodstvu te stranke. Vidim da je Enver Bijedić rekao to negdje. Šta će biti – raspoloženi smo za to. Šta će Hadžikadić uraditi vidjet ćemo, ali je meni došao s tom pričom”, rekao je Komšić.

“Spremni smo da DF-a ne bude ako ćemo praviti subjekat. Stranke nisu subjekt same sebi. Nije svrha stranke da ja budem nešto, nego da se donese nešto dobro i korisno ljudima. Neka propadne i DF ako ne valja. Neću pristati nikad da se ravnam po princpu tih – da sva politika bude ‘gdje sam ja tu i gdje sam na listi’. Ta stranka ne treba da postoji”, poručio je.

Stranka ima funkciju daleko veću, važniju od toga gdje je ko na pozicji, itakao je.

“To zvuči možda nekome blesavo, ali ja u to vjerujem.”

“Ova zemlja je vjerovali ili ne vjerovali – jača od sviju nas. Ona je više toga preživjela i gore stvari preživjela od ovih koje se trenutno dešavaju”, kazao je gost N1.

Komšić o odnosu sa Izetbegovićem.

“Pred izbore 2018. kada smo razgovarali o izbornom zakonu – Izetbegović mi je rekao ‘bio si u pravu’. Čović nastupa – ako mu daš prst, iščupat će ti ruku. a zahtjevi se samo penju.”

Hoće li Izetbegović davati prst ili dva Čoviću? Izborni zakon. Kakav predviđa epilog?

“Iskreno, mislim da je Izetbegović u manjini u predsjedništvu svoje stranke, kada je riječ o tome popustiti HDZ-u. On je tvrđi od većine svoje stranke. On je nepopustljiv u toj grupi. To je moj utisak. U rukovodstvu sda izetbegović spada u manjinu popustiti ili ne Izbornom zakonu”, rekao je.

“Ako se on bude pitao – on neće popustiti. Većina rukovodstva njegove stranke misli da treba popustiti, ali nemaju hrabrosti da mu tu javno kažu.”

O Izbornom zakonu

“Što se Izbornog zakona tiče – ovo kako je zamislio Sattler, Nelson, kvinta oko Izbornog zakona, gdje razgovaraju sa HDZ-om, SNSD-om i SDA – može dovesti samo do toga da to propadne. Bit ćemo sretni ako usvojimo izmjene Izbornog zakona kojima se dekriminalizira izborni proces. Od kad krene glasanje do završetka žalbenog procesa, imamo kompromitovan i korumpiran izborni proces. Ako te odrebe izmjenimo – napravili bismo veliku stvar za BiH”, naveo je Komšić.

“Vratili bi povjerenje ljudima da vrijedi izaći na izbore, da im glas niko neće ukrasti. Rezultati bi bili drugačiji i dalo bi se nešto poštenije početi praviti u BiH.”

Stav Vlade Njemačke je – legitimitet može narušiti državu? Da li su to signali čoviću da nema ništa od Izbornog zakoa po mjeri hdz?

“Ono što je bio stav njemačke vlade i što je napisala grupa zastupnika u Evropskom parlamentu je logično. to proističe iz onoga što piše u njihovim aktima i zakonima. Sistem ljudskih prava pojedinačno. Ne kolektiviteta. Svi su ljudi isti. Svi moraju imati isto aktivno i pasivno pravo. Ta prava spadaju u red osnovnih ljudskih prava. Naravno da će njemačka stati iza svog principa”, rekao je.

“To što neko to shvata kao na udar koncepta konstitutivnosti – u pravu je. To je udar. Ali to je stav njemačke vlade jednom, ali konstantno se provlači kod demokratskih snaga EU. Provođenje presuda suda za ljudska prava, ne samo Sejdić-Finci. nego sve. Kada imaš to kao obavezu – onda imaš standard EU – onda kucaj na vrata EU”, izjavio je.

“Mi u BiH živimo – klasičnu diskriminaciju ljudi ovisno o mjestu gdje žive, o etničkoj pripadnosti, da ne govorim o onima koji nemaju definisanu etničku pripadnost. Ko se tu sudara s kim? Sudara se ovo kako mi živomo sa standardom EU gdje želimo da uđemo. Promovišu Čovića kao nositelja evropskih vrijednosti. Nisu to evropske vrijednosti, nego ono što piše ovdje i u stavu njemačke vlade”, zaključio je.

(Kliker.info-N1)