Komšić za beogradski Telegraf: “Na Uni, Drini i Savi je granica, poštujte to”

Novoizabrani član Predsjedništva BiH Željko Komšić dao je intervju za emisiju “Licem u lice s Ivasom” beogradskog portala Telegraf. Komšić je najavio da je za 20. novembar zakazana inauguracija novih članova Predsjedništva BiH u kojem će, osim njega, sjediti i Šefik Džaferović i MIlorad Dodik. Šta je Komšić rekao u intevjuu?

O majorizaciji Hrvata:

“Nema majorizacije Hrvata u BiH ni u kom smislu – ni u političkom, ni u etničkom, ni u ekonomskom, ni u bilo kom drugom, čak ni u fizičkom.

Hrvati su, kako to stoji u našem Ustavu, konstitutivan narod. S obzirom da su konstitutivan narod, istina najmalobrojniji, ostvarajuju bar trećinu učešća u vlasti na državnom nivou.

Ako ćemo tom logikom ići, onda neki drugi imaju prava malo više da se bune. Ne postoji nikakva vrsta pritiska na Hrvate od strane bilo koga. Postoji problem, koji imaju svi građani BiH, a to je jedna vrsta pravne nesigurnosti i beznađa u kojoj živimo, nepoštovanja svega onoga što piše u našem Ustavom i zakonima.

To je ono što sve muči u ovoj zemlji, bez obzira da li su Bošnjaci, Hrvati, Srbi, Romi, Jevreji, ostali, kako god da ih zovemo.

Kada kažu majorizacija, volio bih da se obrazloži odakle ta majorizacija i šta smatraju pod tom majorizacijom. Ako nije majorizacija što jedan Hrvat, u ovom slučaju Dragan Čović, nije izabran u Predsjedništvo BiH, drugi jeste, to jest ja.

Onda ne govorimo majorizaciji Hrvata. Onda možemo govoriti o majorizaciji HDZ-a, a to nije jednako Hrvati.”

O izjavi “Ja sam vaš predsjednik, glasali vi za mene ili ne”, koju je izgovorio u izbornoj noći:

“Na ovom mjestu sam izgovorio, ali na način da ljudi mogu računati na mene. Nisam nikome ja to uputio na arogantan način, već na način da ljudi mogu računati na mene, bez obzira voljeli me ili ne.

U tom kontekstu je data ta izjava, pa ako pogledate taj snimak, moći ćete doći do tog zaključka. Moja obaveza je da to budem i za one koji me ne vole i da radim u njihovom interesu i za njihovu korist, bez obzira što me ne vole.

O tome što je proglašen nepoželjnom osobom u pet kantona:

“To je apsurd. Ja svaki vikend idem u jedan od tih kantona i jednu od tih opština. Ko vas može proglasiti nepoželjnim? To su obični HDZ-ovi načelnici, koji su ne pitaju oko toga uopšte, niti odlučuju.

Baš me interesuje kako će to da realizuju, ako ćemo baš da tjeramo mak na konac. To su najobičnije gluposti.”

O formiranju trećeg entiteta:

“To nije nimalo realno. Te stvari se neće desiti, izuzev ako neko ne pokuša, da mu ne padne na pamet, kao što se to radilo ‘90-ih godina prošlog vijeka, ne samo na prostoru BiH, već na prostoru bivše SFRJ. To se neće desiti.

Zato je ta priča potpuno iluzorna. Zato se čovjek pita, kada neko za koga mislite da ipak ima elementarnu inteligenciju, kada izlazi sa takvim izjava, pitate se šta hoće da postigne. Jer i on zna da je to nemoguće.”

O bh. priznanju Kosova, odnosima sa Srbijom i Hrvatskom:

“Što se tiče Kosova, ja ću vam odgovoriti nečim što ste imali priliku da čujete u mnogim filmovima ‘don't kill the messenger’ (ne ubijajte glasnika). Ali, u redu. Možda ja nisam taj, koji vam treba saopštiti tu vijest. Moramo sačekati da to neko drugi saopšti.

Što se tiče Hrvatske i odnosa generalno sa Srbijom i Hrvatskom, možete računati na mene, jer ću u punoj mjeri biti posvećen tome da to budu dobri i prijateljski odnosi.

Ali, vas molim, i u Zagrebu i Beogradu, samo da znate, gdje prelazite granicu. I gdje pokazujete dokumenta. To je na Savi, to je na Drini, to je na Uni.

Samo to poštujte i nećete imati nikakvih problema sa mnom.”

O Dodikovim najavama da bez srpske zastave iza leđa neće sjediti u Predsejdništvu BiH:

“Iza mojih leđa može biti samo zastava BiH. Ali, Dodik nije tu nikakav inovator. Prije neki dan sam bio kod Ivanića u kabinetu. Stoji zastava RS. Kao što je stajala i kod Radmanovića. Nikakve tu razlike nema. Šta sad to znači? Stoji zastava RS, stoji zastava BiH. OK, Bože moj. Ako ti je toliko stalo.

Ja u svom kabinetu hoću da imam samo zastavu BiH, jer je riječ o BiH. Znate, koliko ja volim zastavu sa ljiljanama? Na kraju krajeva, nosio sam pušku pod tom zastavom.

Ali, spreman sam u ime neke budućnosti, staviti samo zastavu BiH.”

O budućnosti BiH:

“Znam šta će biti sa BiH. Čini mi se da znam s ove tačke gledište. Nema druge budućnosti BiH sem budućnosti u EU i NATO. To je moje mišljenje.

E, sad. Zašto sam uzdahnuo. Na kraju krajeva, nije to nešto o čemu mi sami odlučujemo. Ko zna šta se u ovom ludom svijetu može desiti. Ko zna, kakvih sve budala ima na daleko moćnijim pozicijama nego što smo mi, što svašta nešto imaju pod svojom rukom.

Ako se stvari budu razvijali na jedan normalan način, vidim BiH u EU i NATO. Mislim da ne samo spoljnopolitički, nego i po sistemu vrednosti tu pripadamo. Po sistemu, koji hoćemo i trebamo da živimo. Mislim da nam je tu mjesto.

Kakva će biti EU u budućnosti ostaje da se vidi, jer tu ima dosta onih suštinskih potresa, ali NATO će kao integracija sigurno preživjeti, to nije upitno. Kažem EU pitanje šta će se dešavati, jer ove desničarske populističke stranke napreduju i osvajaju vlast. Ali, ako ostaje bar približno ovako i ako su to te vrijednosti, koje su zaista proklamovane i na kojima je EU jedno vrijeme živjela, onda BiH mora tamo biti.”

