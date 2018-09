Komšić za beogradski “Danas”: Ako BiH bude ugrožena, branit ćemo je svim sredstvima

Prvi i najvažniji razlog zbog koga se Milorad Dodik kandidovao za srpskog člana Predsedništva BiH je to što je svjestan da od kadrova svoje partije jedini on ima šansu da bude izabran.

Jedan od razloga sigurno jeste i taj da pravi opstrukcije na nivou BiH što je, s obzirom na organizaciju federacije, sa te pozicije lako izvodivo. Međutim, koliko ja znam, njegov plan jeste da se, nakon eventualnog izbora, povuče i vrati na poziciju premijera RS-a. To je varijanta „u igri“ ako SNSD bude u prilici da pravi novu Vladu RS-a.

Druga varijanta je da ako Dodikov „strateški partner“, Dragan Čović također bude izabran u Predsjedništvo BiH, i ako njihovi ucjenjivački separatistički zahtjevi ne budu prihvaćeni od strane stranaka u Sarajevu, da se jedan i drugi povuku sa tih pozicija izazivajući ozbiljnu ustavnu krizu u BiH.

U tom slučaju Predsjedništvo BiH, kao šef države više ne postoji. Sličan, ako ne identičan, scenarij raspada države već smo vidjeli u slučaju posljednjeg Predsjedništva SFRJ. Ista matrica“, kaže u razgovoru za Danas Željko Komšić, kandidat za hrvatskog člana Predsedništva Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima 7. oktobra i lider Demokratskog fronta.

* Vjerujete li vi u budućnost BiH?

– Naravno. I bezuslovno. Ako bude ugrožena, branićemo je svim sredstvima.

* Zašto tvrdite da bi ulazak u saradnju s Dodikom i Čovićem bio duboko izdajnički, jer bi oni kontrolisali sve finansijske tokove?

– Mislim da su njihovi planovi daleko ozbiljniji od toga. Zapravo oni i sada kontrolišu sve finansijske tokove. To već imaju i ne bore se za to. A za šta se bore već sam odgovorio. Osim toga, oni ni ne skrivaju svoje ciljeve. Oni su isti kao oni koje je imao Karadžić na jednoj strani i Mate Boban na drugoj strani. Samo sada nema tenkova, topova, itd. Ostalo je sve isto.

* Tvrdite i da saradnja Čovića i Dodika vodi stvaranju etničkih i političkih torova u BiH?

– Da. I mislim da nisam izrekao ništa novo ni originalno. Svi to već znaju.

* Pozvali ste sve probosanske kandidate da se izjasne da li su za odbacivanje ‘konstitutivnosti’ i za građansku državu, ili za etnoteritorijalizaciju BiH. Zbog čega?

– Zato što je konstitutivnost istorijski prevaziđen model. On više ne postoji ni tamo gdje je „patentiran“ – u zemljama bivšeg SSSR-a. Na ovim prostorima on je imao svoje opravdanje, pogotovo u BiH. Ali danas, zbog promijenjenih okolnosti i novih realnosti, taj model predstavlja jedan od osnovnih „generatora“ etničkih i političkih kriza u BiH i predstavlja kako političku tako i društvenu osnovu za disoluciju BiH. Danas su, u svim modernim, organizovanim, uređenim i demokratskim državama, na sceni građanski modeli organizacije i države i društva. Prava pojedinaca, pogotovo ljudska prava, su „centralna osa“ svakog od tih političkih i društvenih sistema. Takva društva funkcionišu, i to funkcionišu vrlo dobro. Da se razumijemo, ne zagovaramo mi „ukidanje naroda“ i pravljenje neke vještačke nadnacije ili nove nacije. Naprotiv. Mislimo da će i pripadnici sada konstitutivnih naroda tako biti zaštićeni. Ali biće zaštićeni kao pojedinci, a ne kao pripadnici kolektiviteta. I to će biti bolje zaštićeni nego što su sada, istina i za razliku od sadašnjeg stanja, na cijeloj teritoriji BiH. A tek da ne govorimo o onima koji ne pripadaju niti jednom od konstitutivnih naroda i za koje je Sud za ljudska prava u Strazburu već utvrdio da su diskriminisani sadašnjim ustavnim uređenjem.

* Šta sadrži vaš plan za BiH koji ste predstavili tokom izborne kampanje?

– Kao član Predsjedništva predložiću Kalendar zajedničkih posjeta mjestima ubijanja, genocida i ratnih zločina nad civilnim stanovništvom u Bosni i Hercegovini, te ću tražiti da Predsedništvo zajednički obilježava ove događaje. Zatražit ću i donošenje Zakona o zabrani negiranja genocida i drugih ratnih zločina utvrđenih od strane Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Međunarodnog suda pravde i Suda Bosne i Hercegovine. Osim toga, Međunarodna komisija za nestale (ICMP) mora da nastavi rad u BiH, a institucije Federacije nastaviće da podržavaju pokretanje regionalnih inicijativa koje će osigurati razmjenu dokaza o počinjenim ratnim zločinima i utvrđivanju činjenica. Između ostalog, važna je uspostava REKOM-a kao inicijative koja će doprinijeti procesu pomirenja i zajedničkom narativu o ratovima 90-ih. Svaki iskorak na tom putu je napredak za cijelu regiju Zapadnog Balkana.

* Pozvali ste Dodika da odustane od kandidature za srpskog člana Predsjedništva BiH?

– Tačno i to zato što svojim djelovanjem, ponašanjem, stavovima bruka ljude i narod u koji se, navodno, kune. A istovremeno nanosi i štetu svojoj zemlji, Bosni i Hercegovini.

*I dok vi tvrdite da je problem što je Dodik na crnoj listi SAD, on ističe da je to za njega izazov i da će mu biti zadovoljstvo da poput Kastra dođe na sjednicu UN, uprkos crnoj listi?

– Ako Dodik bude izabran, zaista se može desiti da dođe na sjednicu Generalne skupštine UN-a. Ali, u takvom statusu kojem se on nalazi, nije baš prijatno putovati, a pogotovo doći na takvu sjednicu. Ne vjerujem da bi mu se baš dopao tretman koji dobija sa „crnom listom“ u CV-u.

* Predsjednik Srpske za vas tvrdi da ste gubitnik koji pokušava da se vrati, dok on prema svim anketama pobjeđuje?

– To ćemo znati tek nakon što se objave rezultati izbora. Možda je u pravu, a možda i nije. Unaprijed to niko ne može znati, pa ni Milorad.

* Istovremeno i Vaš protivkandidat na izborima za hrvatskog člana Predsjedništva u BiH Dragan Čović, prema svim anketama pobjeđuje?

– Ako je već tako, onda on nema nikakvog razloga za nervozu. Sve mu ide kako je i planirao.

* Ovih dana reagovali ste i na Vučićevu zabrinutost zbog vaše eventualne pobjede na izborima. Da li to Vučiću odgovara pobjeda Čovića?

– E vidite, to bi trebalo pitati Vučića. Kada već priča o prijateljstvu i saradnji naše dvije države, ako ništa drugo i pametnije, bilo bi pristojno da se bar ne miješa u naše poslove i stvari. Svakako već ima i previše problema u pregovorima oko Kosova. Iskreno, ne znam ni kako podnosi i toleriše Dodika jer mu ovaj „stavlja na leđa“ politički teret koji bi ga na kraju mogao koštati svega.

* Očekujete li, ipak, da će se pred kraj izborne kampanje u BiH predsjednici Srbije i Hrvatske direktno stati na jednu od strana u kampanji?

– Oni su se već umiješali.

* I vas je podržao Čedomir Jovanović. Kako gledate na tu podršku?

– Meni je čast da imamo podršku tako hrabrog i dobronamjernog čovjeka.

(Kliker.info-Danas)