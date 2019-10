Komšić uoči odlaska u Beograd: “Mi se možemo raspravljati ovdje u BiH, ali bi bilo nepristojno praviti ‘scene’ na terenu druge države”

13.12.2018., Sarajevo – Novoizbarani clan Predsjednistva Bosne i Hercegovine iz reda Hrvatskog naroda Zeljko Komsic Photo: Armin Durgut/HaloPix/PIXSELL

Uoči posjete članova Predsjedništva BiH Beogradu, gdje će biti održan trilateralni sastanak sa predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem i turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, a prije početka Međunarodne naučne konferencije Dani kriminalističkih nauka “Savremeni izazovi u cyber sigurnosti” u Sarajevu, predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić govorio je o ovom susretu.

“Postoji cijeli set pitanja koji se dugo vuče o odnosima BiH i još onda Jugoslavije, kada su je činile Crna Gora i Srbija, a danas Republike Srbije, a tiču se dobro poznatih tema – granica je jedna od bitnih, iskorištavanje hidropotencijala rijeke Drine, uobičajeno za naše odnose sa susjedima, izuzev Crne Gore sa kojom imamo riješena ta pitanja”, kazao je Komšić.



Dodao je da je sada u fokusu migrantska kriza i da se o zajedničkoj kontroli granica razgovaralo i na sastanku na Jahorini kojem je prisustvovala i premijerka Srbije Ana Brnabić.



“Nas u BiH također jako zanima dokle su došli pregovori Srbije i Kosova i ima li nekog napretka jer je to pitanje važno za cijeli region. Što su ti odnosi stabilniji i mirniji, to je nama svima bolje”, poručio je Komšić.



Govorio je i o pitanju uvođenja stopostotnih taksi na robu iz Srbije i BiH.



“Tu postoji saglasnost između naše dvije države i Kosovo bi trebalo takvu odluku da povuče, ali koliko vidim po izjavama kosovskih zvaničnika, to se ne dešava i posebno sad u predizbornoj kampanji niko na Kosovu tu mogućnost ne najavljuje”, izjavio je Komšić.



Podsjetio je da je posjeta planirana za 8. oktobar trilateralni susret te dodao da je predviđeno i polaganje kamena temeljca za autoput Beograd-Sarajevo, koji će se desiti u Sremskoj Rači, blizu granice.



“Potrebno je da razmotrimo kako stvari stoje u međusobnim odnosima, na nivou saradnje dvije zemlje, šta se dešava sa pristupnim putevima BiH ka Evropskoj uniji i tako dalje. Još jedna inicijativa je upravo pokrenuta. Čini mi se 9. ili 10. se u Novom Sadu održava sastanak Srbija-Sjeverna Makedonija-Albanija, gdje bi se trebalo razgovarati o nekoj vrsti carinske unije. Crna Gora i mi nismo pozvani na taj sastanak pa da vidimo šta i to znači”, poručio je predsjedavajući Predsjedništva BiH.



Dotakao se i odnosa sa Miloradom Dodikom.



“Možda će se on osjećati kao na domaćem terenu, što je po meni besmisleno, ali što se mene tiče, nema potrebe da se pred nekim trećim stranama raspravljam sa Dodikom o bilo čemu. Mi se možemo raspravljati ovdje u BiH, privatno, u Predsjedništvu, putem medija ili kako god hoće, ali bi bilo nepristojno praviti ‘scene’ na terenu druge države“, bio je jasan Komšić.



Na pitanje o formiranju vlasti u BiH i novim uslovljavanjima, poručio je da samo treba poštovati zakone.



“Ja sam već rekao, Dodik bi se morao odlučiti šta hoće, hoće li Dejton ili neće, jer strane sudije su izvorna dejtonska kategorija. Znači li to da on odustaje od Dejtona? Onda se otvara mogućnost svakakvih aranžmana i preustroja BiH na neki drugi način u odnosu na ovo sad. Ili se čvrsto drži onoga što on zove ‘izvorni Dejton’, a ja bih da ga podsjetim da u izvornom Dejtonu stoji upravo to da su strane sudije dio našeg pravosudnog sistema”, kazao je na kraju razgovora Željko Komšić.

(Klix)