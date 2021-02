Komšić u Stocu: Životni paradoks je da je Koštana bolnica pretvorena u zloglasni logor

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić posjetio je Stolac i tom prilikom se sastao sa predstavnicima udruženja koja okupljaju logoraše ove općine. Komšić je također prisustvovao javnoj tribini “Značaj 1. marta za državu Bosnu i Hercegovinu”, organizovanu povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, javlja Anadolu Agency (AA).

Prethodno je posjetio Centralno spomen obilježje poginulim pripadnicima Armije RBiH, zatim spomenik borcima palim u Narodno-oslobodilačkom ratu, te na stratištu kod zgrade nekadašnje Koštane bolnice u kojoj se nalazio zloglasni logor Hrvatskog vijeća obrane (HVO).

“Rado sam se odazvao u Stolac. Planiramo otići i u Prijedor, kako bismo simbolično obuhvatili sve krajeve Bosne i Hercegovine. Želimo pokazati da nije samo Sarajevo – Bosna i Hercegovina. Ponosni smo na Dan nezavisnosti BiH – 1. mart. Dođem ja u Stolac. Imam ovdje prijatelje i kumove. I moj otac je nekad bio pacijent Koštane bolnice. Tragedija i paradoks je da je objekat u kojem se davno pomagalo ljudima, pretvoren u zloglasni logor. Nažalost, Bosna i Hercegovina je puna ovakvih mjesta i umijeće je ići ka pomirenju i ne biti licemjer i zaboraviti istinu. Važno je biti iskren i reći šta se dešavalo. Stvari se ne smiju zaboraviti”, rekao je Komšić.

Rekao je i šta je DF-ova crvena linija preko koje se neće moći kada je riječ o eventualnim izmjenama Izbornog zakona BiH.

“Nema promjena Izbornog zakona na način da se snižava demokratski standard u Izbornom zakonu derogiranjem i ustavnih rješenja koja nam je donio Dayton. Ne može se izmjenama ići u dalje cementiranje etničkih kompleksa, što želi HDZ BiH, pa i zvanični Zagreb, koliko vidim”, naveo je.

Prokomentarisao je i medijske špekulacije o navodno većem broju vakcina sa kojima Bosni i Hercegovini želi pomoći susjedna Srbija.

“Sačekajmo utorak. Predsjednik Vučić je u razgovoru sa Dodikom prvobitno bio ponudio 5.000 vakcina i Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Postoje nezvanične informacije, ali o tome ne bih dalje”, odgovorio je.

Na kraju je dao osvrt i na najave o ukidanju načela konstitutivnosti u našoj zemlji.

“Sve moderne zemlje Evropske unije uređene su na građanskom principu. Belgijski model koji se poteže u suštini bi najmanje bio prihvatljiv braniocima konstitutivnosti. Sigurnan sam da oni to ne bi prihvatili. Sve države su uređene na poštivanju prava čovjeka. To je jedini način funkcionisanja napredne demokratije. Kada ćemo mi shvatiti da je to jedini normalan koncept za dugotrajno stabilan proces, to zavisi o nama”, kazao je Komšić.

(Kliker.info-AA)