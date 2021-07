Komšić u Srebrenici: Možete računati na nas dok god budemo hodali ovom zemljom

U Potočarima je održan sastanak Organizacionog odbora za obilježavanje 26. godišnjice genocida nas Bošnjacima a sastanku su prisustvovali članovi Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić. Željko Komšić rekao je tom prilikom da svi ljudi koji su preživjeli genocid u tom gradu mogu računati na njega i na Šefika Džaferovića “dok god budu hodali ovom zemljom”.

-Rijetkost je čuti da nekoliko dana prije samog događaja sve su pripreme završene. Još je bitno dovesti do kraja da sve protekne bez problema. Bitno je zbog samog mjesta na kojem se nalazimo, zbog 11. jula i zbog toga što taj dan znači ljudima u BiH i porodicama onih koji su ubijeni tokom tog julskog genocida. Bitno je da zbog BiH ide odavde poruka kakva ide – da ljudi u svom bolu jesu veliki i dostojanstveni, bez želje za bilo kakvim revanšizmom, da su posvećeni budućnosti a sjećajući se svog zla kroz koji su prošli, poručio je Komšić. Džaferović i ja smo tu kao članovi Predsjedništva. Ljudi koji ovo rade, vode, mogu računati na našu podršku i kao članove Predsjedništva i na tu istu podršku u ljudskom smislu do onog trenutka do kad mi budemo hodali ovom zemljom, naglasio je član Predsjedništva BiH.

(Kliker.info-Oslobođenje)