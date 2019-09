Komšić u Pressingu : “Dodik shvatio da se zaletio, sada sebi pokušava kupiti izlaz” (VIDEO)

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ekskluzivno je gostovao u prvoj emisiji nove sezone Pressinga na N1. Govoreći o sporazumu lidera SDA, HDZ-a i SNSD-a koji je potpisan prije skoro mjesec dana, a koji još uvijek nije realizovan, Komšić navodi da je tekst sporazuma fluidno postavljen.

“To oni mogu tačno reći šta su htjeli, šta su potpisali, šta su mislili… Različito se interpretira taj član 3 tog sporazuma koji govori o integracijama na jedan maglovit način. Zapelo je na ovome o čemu vi govorite. Pojavno, ANP je problem, ali suština cijelog problema je sasvim drugačija. Reći ćemo da je ANP povod, a uzrok je daleko dublji. Uzrok je gdje ova zemlja ide, da li će ona nastaviti da se kreće prema euroatlantskim integracijama, prema Zapadu. Odjednom dolazi do odustajanja od takve politike od strane SNSD-a i njegovih koalicionih partnera. Mi možemo reći, ‘ok, vi imate pravo da promijenite stav, ali postoje odluke organa BiH, Predsjedništva, Parlamentarne skupštine, vjerovatno i neke odluke Vijeća ministara, koje su donesene’. One važe, vrijede, objavljene su u Službenim novinama, glasnicima i tako dalje, i one se provode, tako država funckcioniše. U tome je problem. Ispod svega toga, što se krije, po meni, jeste riječ o politici Milorada Dodika i par ljudi oko njega, politika iza koje stoji čvrsto obećanje Rusiji ili možda neki dug, ovako se ponašaju ljudi koji su dužni, i da je to zapravo razlog zašto se mi nalazimo u ovakvoj situaciji”, kazao je Komšić.

Na upit urednika i voditelja emisije Amira Zukića da li je Dodik protiv NATO-a zbog Rusije, a ne zbog naroda Republike Srpske, Komšić je odgovorio potvrdno.

“Da, ja to mislim. Dodik je bio za NATO. Njegovi kadrovi su odobrili sve ove odluke, dokumente koje imamo danas, koji važe. Nema logike da budete protiv NATO-a koji vam garantuje elemenatarnu sigurnost. Ako ste u NATO-u, zaboravite na sukobe, nema više sukoba, nema ratova, nema straha od rata, nema straha da će vas neko sa strane napasti jer imate zapadne susjede koji su članice NATO-a, nema straha od Srbije koja ima dobru saradnju sa NATO-om, vjerovatno će i ona jednoga dana biti članica NATO-a. Dakle, rješavate nešto što ove generacije koje žive na ovim prostorima dugo muči. BiH će biti cjelovita bez obzira šta ko mislio. Ova zemlja će ostati cjelovita, cjelovita je preko hiljadu godina. Nisu dušmani BiH danas najjači”.

Komšić je nedavno na pitanje kako pojedini analitičari kažu da postoji bojazan da Dodik iskoristi situaciju da se pokrene plan disolucije zemlje, Komšić poručio kako su to neki probali i ‘92. godine, ali se danas nalaze u Hagu ili pod zemljom. Dodik je oštro reagovao na ovu izjavu Komšića.

“Ne znam kako se on prepoznao u tome, nisam njega spomenuo. Iskreno da vam kažem, u tom trenutku nisam ni mislio na njega. To što se on prepoznao u toj izjavi to je njegov problem. Gdje je Karadžić, Mladić, gdje je UZP, gdje su ti ljudi? Kako se Dodik svrstao sam u tu grupu ljudi, neka on sam raščlani”.

Govorio je i o Dodikovoj najavi da će nakon 5. septembra od Narodne skupštine RS-a zatražiti rušenje Oružanih snaga BiH, Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Suda BiH i drugih zajedničkih institucija zato što Zoran Tegeltija nije izabran za predsjedavajućeg Vijeća ministara.

“Dodik je na sjednici Predsjedništva, zadnji put kad smo raspravljali o mandataru, a koja je sazvana na njegov zahtjev, bio daleko oštriji u svojoj izjavi i tad je rekao, ‘ovo govorim da ostaje snimljeno, da bude u stenogramu, zvanično bude u arhivi Predsjedništva BiH’. Nedugo nakon toga, on je znatno ublažio svoju retoriku. To je bio jedan dugotrajni monolog, pričao je o svemu, čak i o cijeni lubenica u BiH, ali je ublažio svoju retoriku. Mislim da se on jednostavno zaletio, shvatio da se zaletio, i sad pokušava da sebi kupi neki izlaz, da i dalje ostane tough guy, da ostane opasan, da u svom biračkom tijelu se predstavi da se ljuto bori za interese RS, a istovremeno zna da je to put u političko samoubistvo, to što on radi, što je najavio. Kako mislite srušiti Oružane snage BiH, sistem indirektnog oporezivanja, VSTV, Sud i Tužilaštvo BiH? To su institucije, gospodin Dodik, za koje ste glasali. Vi ste ih napravili zajedno sa nama svima. Šta vi to radite, je li vi to pobunu u državi pravite? A pobuna je već malo ozbiljniji problem, pogotovo u situaciji u kojoj se nalazi BiH”, naveo je Komnšić.

Kako je kazao, ovakav potez Dodika ne bi bio više samo problem u BiH već i međunarodni problem.

“Sam je sebe dotjerao u jednu vrlo tešku situaciju, nešto mora uraditi na NSRS, a ne smije preći ovu crtu koja može biti pogubna po njega”.

Komšić je rekao da nema problema da zakaže sjednicu Predsjedništva BiH ako se desi nešto spektakuralno vezano za ANP.

“Mandatar uopće nije sporan, nemamo problema sa mandatarom, da Tegeltija bude mandatar. Ali Dodik ima problem da BiH pošalje ANP, loptica je na njegovoj strani terena i to mu je rečeno. Ispunjeni su svi zakonski uvjeti, on može biti mandatar, samo čovjek mora prihvatiti jednu činjenicu, da poštuje odluke Predsjedništva BiH, Parlamenta BiH, Zakon o odbrani i Ustav BiH, tj. da se nastavlja NATO put BiH. Ako se može obavezati na to, dođite da razgovaramo”.

Kazao je da je ubijeđen da je uz njega u ovom slučaju član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović.

“Moguće je da ja i Džaferović preglasamo Dodika, i to je moguće, svašta je moguće”.

Poručio je da ne vidi da će SDA i njen predsjednik Bakir Izetbegović promijeniti svoj stav kada je u pitanju NATO.