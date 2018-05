Komšić: Prihvatit ćemo obje SDP-ove ruke, kada desnu očiste od kriminalaca

što je danas na konferenciji za novinare lider SDP-a BiH Nermin Nikšić postavio pitanje “zašto DF želi s njima koalirati pred predstojeće izbore ukoliko ih nazivaju lopovima”, lider DF-a Željko Komšić odgovorio je na ovo pitanje.

Komšić se u saopćenju za javnost osvrnuo na to šta je glavni problem i zašto se napokon ne formira taj građanski blok, a njegovo saopćenje prenosimo u cijelosti:

“Dragi Nermine, u tome i jeste sav problem. Da si ti, kao što kažeš na mjestu DF-a znao bi da se sa kriminalcima ne može ujedinjavati. Bojim se da ti ne samo da nisi na mjestu DF-a nego nisi ni na mjestu predsjednika SDP-a, nego je na njegovom mjestu i dalje onaj koji te je okružio ljudima spremnih na sve i iz čijeg zagrljaja, na moju žalost se ne možeš oteti. Mi razumijemo, koliko je tebi druže Nermine teško da se iz njihovog zagrljaja otrgneš jer to nije samo pitanje volje nego i mogućnosti, pa otuda razumijemo zašto se udaljavaš od DF-a i GS-a koji su ti ideološki i politički bliži a približavaš onima koji nemaju nikakvu ideologiju osim kriminala. Razumijemo tu nelagodnu poziciju, ali te molimo da prirodu tog problema ne adresiraš na DF, jer nismo mi ti koji su u samrtnom hropcu kriminala.

Druže Nermine, kada kažeš da ste vi iz SDP-a pružali obje ruke za saradnju, mi možemo reći da je to djelomično tačno. Jedan dio SDP-a pruža nam lijevu ruku. To su oni istinski ljevičari koji vjeruju u ideju socijaldemokratije, solidarnosti i jednakopravnosti, ali nam pružate i tu desnu, upraljanu kalkulacijama sa nacionalistima, kriminalom i svime onim što desnicu krasi. Jasno, SDP mora imati i lijevu i desnu ruku. Očistite tu desnu ruku prije nego što nas sljedeći put pozovete na saradnju i mi ćemo biti spremni da je objeručke prihvatimo.

Kojim i kakvim metodama se koristite da bi naštetili DF-u to sada nije ni bitno. Šepurite se prelaskom nekolicine članova DF-a koji vjeruju da je put do beneficija put kroz SDP. Šepurite se sa time kao da ste ih od nacionalista preoteli za lijevu ideju. Zar ne vidite koliko je to mizerno, i zar ne vidite na kakav podsmjeh nailazi kod nacionalista taj vaš “uspjeh”. Uozbiljite se i očistite ruku koju pružate. To je bolje i za vas i za nas, i za državu”, poručio je Komšić.