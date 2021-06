KOMŠIĆ POZDRAVIO GLASANJE U EU PARLAMENTU: “Sada je jasno da etnički koncept nije prihvatljiv za EU”

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić pozdravio je glasanje u Evropskom parlamentu, gdje je većinom glasova odbijen amandman hrvatskih zastupnika o tzv. konstitutivnosti naroda.

– Amandmani koji se odnose na takozvanu konstitutivnost naroda, odbačeni su većinom glasova u Evropskom parlamentu. To je bilo i očekivano s obzirom na činjenicu da to navodno legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda nema nikakvo uporište u presudama Evropskog suda za ljudska prava. Štaviše, izričito se nalaže da se taj princip odbaci. Nekada je to u Bosni i Hercegovini bilo teško i reći. Odmah vas napadnu. Danas, Evropski parlament se jasno izjasnio o tom pitanju. Mogu reći da sam zadovoljan. To je poruka koju Zagreb treba dobro primiti k znanju, jer sada je jasno da etnički koncept koji forsiraju u Bosni i Hercegovini, nije prihvatljiv za EU – navedeno je u izjavi iz kabineta Željka Komšića.

U izjavi se naglašava kako bi bilo dobro da se hrvatski zastupnici u Evropskom parlamentu prestanu brukati i da malo više čitaju presude Evropskog suda za ljudska prava, Mišljenje Evropske komisije o kandidatskom statusu BiH za članstvo u EU i ostale relevantne dokumente.

(Kliker.info-SB)