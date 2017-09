Komšić odgovorio Suljagiću : “To je bolesno… To ulazi u oblast medicinskih nauka”

Građanski savez danas je održao Prvi kongres stranke u Sarajevu dok su glavni odbori Socijaldemokratske stranke i Demokratske fronte održali zajedničku sjednicu i potpisali Okvirni plan zajedničkog djelovanja. Zbog činjenice da su sjednicu zakazali isti dan kad je njihov Kongres, da se pozivu na Kongres predstavnici SDP-a i DF-a nisu odazvali te da nisu uključili GS u razgovore o zajedničkom nastupu ljevice na izborima sljedeće godine, u Građanskom savezu su bili veoma kivni.

U tom smislu jedan od lidera GS-a Emir Suljagić istakao je na Twitteru je napisao da je ”SDA organizator ujedinjenja SDP-a i DF-a”.

Na ovo je odgovorio Željko Komšić, na kojeg smo već navikli kao na nekonvencionalnog političara koji u svojim istupima nerijetko ne bira riječi, a drugačije nije bilo ni ovaj put.

”Došao sam ravno od kuće nisam to ispratio, ali ne mogu da vjerujem da ima takvih umova, otvoren je prostor za sve, a ko je to napisao? Interesuje me ako možete reći, ko je to napisao, malo je bolesno to. GS? Ja njima želim sve najbolje, ali to je već malo, da izvinete ulazi u oblast medicinskih nauka, ne znam kako to da komentarišem”.

Uzimajući sve u obzir, na bh. ljevici očito ne cvjetaju ruže.

(Kliker.info-SB)