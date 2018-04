Komšić odgovorio Čoviću : Nije predloženo ukidanje Doma naroda, HDZ želi zaustaviti širenje ljevice među Hrvatima

Ukidanje Doma naroda nikada nije predloženo! Predložena je promjena nadležnosti istog tog Doma, izjavio je za Patriju predsjednik Demokratske fronte (DF) Željko Komšić, nakon optužbi iz HDZ-a BiH da „bošnjačke stranke“ novim prijedlogom izmjena Izbornog zakona BiH žele ukinuti Dom naroda FBiH i na taj način od Federacije napraviti bošnjački entitet.

U pokušaju dolaska do izmjena Izbornog zakona BiH, koje prema presudi Ustavnog suda moraju biti okončane do 7. maja, Demokratska fronta, Socijaldemokratska partija (SDP BiH), Savez za bolju budućnost (SBB) i Stranka demokratske akcije (SDA) između ostalog predlažu i smanjivanje ovlasti Domu naroda Parlamenta FBiH, i to samo na odlučivanje o nacionalnim pitanjima naroda u Federaciji, kako je praksa i u drugim modernim zemljama. Iz HDZ-a BiH ne pristaju na takva rješenja, optužujući te stranke da su „bošnjačke“, da žele ukinuti Dom naroda i na taj način stvoriti bošnjački entitet.

„Ukidanje Doma naroda nikada nije predloženo! Predložena je promjena nadležnosti istog tog Doma!“, kaže Komšić, podsjećajući da Dom naroda u FBiH sada ima „čak jače i veće nadležnosti nego Zastupnički dom.“

Odgovarajući na optužbe da su DF i ostale stranke koje su predložile izmjene izbornog zakona sa reduciranim ovlastima Doma naroda „bošnjačke stranke“, Komšić kaže da etiketu „bošnjačke stranke“ „oni kače svima koji nisu HDZ!“

„Cilj takvih postupaka jeste da se DF, SDP, GS, itd. na jedan poprilično šovinistički način, prikažu kao protivnici cijelog hrvatskog naroda i da se zaustavi širenje ideje ljevice među Hrvatima!“, zaključuje Komšić.

